ZAIGRALA SE U PHOTOSHOPU? Svi se čude novim fotografijama Knoll Dolll: "Zašto uvijek uređuješ fotografije?"

Ivana Knoll (30) oduševila je pratitelje na društvenim mrežama novim fotografijama na kojima pozira u plavom bikiniju.

Svjetlucavi kupaći kostim istaknuo je njenu figuru, a osim dubokog dekoltea, vatrena navijačica pokazala je i vitku figuru.

Ispod nove objave dobila je samo pohvale na račun izgleda, ali neki su primijetili kako joj je struk čudan na novoj fotografiji, pišu 24sata.

- Spektakularna ženo; Lice anđela, tijelo boginje; Najljepša si na svijetu; Prezgodna - komentirali su.

- Zašto uvijek uređuješ fotografije? - pitali su se drugi.

Podsjetimo, nedavno se Ivana požalila na neugodnu situaciju koja joj se dogodila u jednom restoranu kada ju je napala druga žena.

- Napala me nepoznata žena dok sam pila čaj sa svojim prijateljima. Mislila sam da mi ovdje ne treba osiguranje. Napala me jer me njezin dečko pogledao kada sam ušla u kafić - započela je tada.