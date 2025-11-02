Zahvalio se Hajduku, a sada u milijunskom transferu odlazi u inozemstvo?

Do redakcije Sportskih novosti došla je informacija da je Fabijan Krivak (20) blizu prelaska u Sturm Graz. Isto tako, mladi ofenzivac Lokomotive navodno se zahvalio Goranu Vučeviću i Hajduku, koji ga već neko vrijeme drže na radaru, a u slučaju da s Austrijancima krene po zlu, druga je opcija Udinese, tvrdi izvor uz dodatak da bi Lokomotiva trebala zaraditi dva milijuna eura.

Informaciju je komentirao vodeći čovjek Lokomotive Božidar Šikić.

- Prvi glas, ništa mi nije rečeno, hvala što me informirate - poručio je pa ponovio iskaz otprije nekoliko dana:

- Naravno da je Krivak na prodaju, no vidjet ćemo još kada, kome i koliko.

Nešto rječitiji bio je Krivakov menadžer Matej Škegro.

- Nikad ne komentiram imena klubova, tako neću ni sada, ali točno je da Fabijan ima ponude iz Italije i Austrije. Lokomotiva je prodala Brozovića, Majera, Ivanušeca, Šotičeka... Sve dok su bili mladi reprezentativci. Tako će i Krivaka jer od toga žive.

Dakle, izgledno je da od Dinama i Hajduka neće biti ništa, premda se Krivak unazad nekoliko tjedana, odnosno mjeseci govorimo li o Maksimiru, povezivao s tim destinacijama. Krivakovi pogledi, čini se, prebacuju granicu Hrvatske, ali svakako joj želi ostati blizu.

Podsjećamo da je početkom ovog tjedna Krivak produžio ugovor s Lokomotivom do ljeta 2028. godine. Igrač je tako ispoštovao davni usmeni dogovor, u kojem je rečeno da će u sezoni isteka prethodnog ugovora potpisati novi, da ne bi ostavio Lokose u nezavidnoj situaciji u kojoj riskiraju izostanak zarade na transferu. Ne treba ni govoriti o ispravnosti tog poteza, budući da je Krivak u Lokomotivi stasao u jednog od najvećih talenata SHNL-a. U kojem se, shodno tomu, očito neće još (pre)dugo zadržati...