"Zagušenje" u Solinu: Ulazi u Split ponovno zakrčeni

Kao i mnogih dana, promet kroz Solin ponovno je usporen – crvene i tamnocrvene oznake na prometnoj karti pokazuju zastoje na glavnim prometnicama, posebno na ulici Ivana Pavla II i na križanju kod Splitske ulice.

Ulazi prema Splitu iz smjera Solina i Vranjica potpuno su zakrčeni, a stanje dodatno pogoršava prometna opterećenost oko trgovačkih centara.. Zastoji se protežu sve do ulaza u Tehnološki park Split.

“Svako jutro isto. Čim dođeš blizu Solina, krene kolona. Treba mi duplo više vremena do posla nego inače,” žali se jedan vozač koji svakodnevno putuje na relaciji Kaštela – Split.

Ako možete, izbjegnite ovaj pravac ili se naoružajte strpljenjem!