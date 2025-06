Zagrepčane pitalo što znači lancun, balancana, lavandin: Morate vidjeti odgovore

Reporteri Indexa prošetali su Zagrebom i pitali prolaznike prepoznaju li značenja nekoliko dalmatinskih riječi. Na popisu su se našli izrazi lancun, lavandin, grintanje i balancana. Nisu imali ničiju pomoć, no možda im je ovaj put i trebala, jer su im neke od riječi zadale prave muke.

Lancun

"Lancun podsjeća na kantun, ali ne znam baš", rekao je prvi prolaznik zbunjeno. Malo smo mu pomogli i otkrili da se radi o nečemu u spavaćoj sobi. "To je neko svijetlo ili tako nešto", rekao je, no nije došao do točnog odgovora.

"Ne asocira me na ništa", priznao je sljedeći prolaznik. Nakon njega jedan je Zagrepčanin imao malo više sreće. "Poplun, jastučnica, deka?", bio je blizu. Nasmijao se kada smo mu otkrili da se radi o plahti.

Lavandin

"Lavanda ili nešto tako", "Možda nešto za osvježivanje zraka", bili su neki od pokušaja objašnjenja riječi lavandin. No, onda smo sreli dečka koji je znao o čemu je riječ. "Kako se to kaže na književnom? Umivaonik?", rekao je i bio u pravu.

Grintati

Riječ grintati mnogima je bila poznata. "Meni zvuči kao prigovarati", "Zanovijetati", nizali su se točni odgovori.

Balancana

"Pa gdje me nađete s ovim pitanjima", nasmijao se prolaznik i rekao: "Ne znam, stvarno ne znam." Kako bi im malo olakšali otkrili smo im da se radi o povrću. "Kelj, zelje, poriluk, krastavci, tikvica...", nizali su se netočni odgovori. "Patlidžan", rekao je mlađi dečko i pogodio te rekao kroz smijeh: "Ajde, bar jednu sam pogodio."