Zadranka uhićena zbog dilanja kokaina

Policajci PU zadarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjom ženom koju se sumnjiči za preprodaju droge.

Tijekom istrage obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje osumnjičena koristi na području Zadra. Policija je pronašla i oduzela oko 6,28 grama kokaina, koji je bio raspoređen u jedanaest pojedinačnih paketića spremnih za prodaju.

Uz drogu, pronađena je i precizna digitalna vaga. Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv 57-godišnje hrvatske državljanke podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.