ZADRANKA OPISALA ŠOKANTNI PRIZOR ‘Majku sam našla u lokvi krvi. Moram kod psihijatra, bojim se da ću poludjeti‘

U Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru (ODO) u četvrtak je ispitan 28-godišnji vlasnik psa staforda koji je usmrtio 82-godišnjakinju u stanu na zadarskom Bulevaru.

Nakon ispitivanja je utvrđeno da je pas 82-godišnjakinji, baki 28-godišnjaka, inače profesionalnog vojnika, nanio teške i po život opasne ozljede uslijed kojih je preminula između 23 sata 29. siječnja i 4 sata 30. siječnja.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 28-godišnjak tijekom siječnja, u obiteljskom stanu u Zadru, u kojem je živjela oštećenica zajedno s članovima obitelji, postupio protivno odredbama čl. 4. toč. 20. i čl. 53. Zakona o zaštiti životinja i čl. 4., čl. 5. i čl. 10. Pravilnika o opasnim psima. To je učinio iako je bio svjestan da je njegov pas pasmine američki staford terijer opasan i da bi mogao ugroziti život ljudi te da takvog psa ne smije ostaviti drugim osobama na čuvanje - priopćili su iz zadarskog tužiteljstva.

Osnovano se sumnja da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti odnosno teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz nehaja. Državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora protiv 28-godišnjaka zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Zadranka koja je u utorak rano ujutro pronašla mrtvo tijelo svoje majke u stanu, u kojem su zajedno živjele, izjavila je za Zadarski list da je još šokirana ovim događajem.

– Grozno se osjećam, zatvorila sam se u sebe, svi me ignoriraju, ne mogu jesti ni spavati. Samo plačem. Ta scena u kojoj sam pronašla krvavo, mrtvo tijelo moje majke kako leži na podu mi je stalno pred očima.

Moram kod psihijatra, bojim se da ću poludjeti. Totalno sam dezorijentirana, ne mogu raditi ništa. Ne daj Bože nikome da doživi ono što sam ja doživjela - rekla je za Zadarski list Kristina L. dodajući kako se u utorak ujutro ustala u 4.40 sati kako bi se spremila za posao.

– Majčino tijelo sam našla na podu u lokvi krvi u dnevnom boravku u kojem je spavala, budući da se taj dio stana bolje grije nego spavaće sobe koje su hladne. Kad sam to vidjela najprije sam mislila kako sve sanjam.

Prišla sam i popipala majčino tijelo, bilo je hladno. Onda sam vrisnula i pozvala Hitnu pomoć, a oni su zvali policiju, prisjetila se ova Zadranka dodajući kako tijekom noći nije čula buku koju bi mogao izazvati napad psa na njezinu majku, budući da se njezina soba u njihovu stanu, za koji kaže kako je ogroman, nalazi na posve drugom kraju u odnosu na dnevni boravak.

– Pas je uoči ove tragedije kod nas boravio zadnjih sedam, osam dana, otkad ga je nećak ostavio kod nas. Vodila sam ga svakodnevno u šetnju, pa tako i večer prije tragičnog događaja kada mi je društvo pravio bivši nevjenčani suprug Antonio, budući da smo se našli na piću.

Te večeri sam prije spavanja došla u dnevni boravak i poljubila majku, dogovorile smo se da će ona, budući da ja radim, sutradan skuhati ručak, te sam otišla na spavanje. Sve je bilo normalno - rekla je Kristina L. te dodala kako je pas i te večeri ostao na mjestu gdje je inače spavao.

– I prije toga je nećak psa ostavljao kod nas u stanu, zadnji put prije nekoliko mjeseci nakon što mu je završio dopust u vojsci. Pas je tek zadnja dva dana uoči ovog tragičnog događaja počeo pokazivati agresivnost, znao je zarežati na mene.

Htjela sam zvati nećaka da ga makne iz našeg stana što prije, istaknula je kći smrtno stradale starice koja je i nakon dva dana od ovih događaja nezadovoljna postupanjem policijskih službenika prema njoj.

– Budući da se sve dogodilo rano ujutro, policija me držala u postaji više od 12 sati pod sumnjom da sam ja počinila ubojstvo. Imaju li me pravo držati toliko dugo, a da me nisu uhitili? Poznato mi je kako se osoba smije držati do šest sati na ispitivanju, ako se protiv nje u međuvremenu ne podigne kaznena prijava.

Policajci su bili grubi prema meni na ispitivanju. Tlačili su me sve dok nisu stigli rezultati obdukcije, a to je bilo oko 18 sati - kazala je Kristina L. koja je otkrila i kako se, nakon što se dogodila ova tragedija, nije uspjela čuti s vlasnikom psa, svojim nećakom, budući da je bila u policijskoj postaji. Nije joj, kaže, ni ostavio poruku na mobitelu.

Osim prevladavanja svojeg teškog psihološkog stanja, ističe da je trenutačno ponajviše zaokupljena izlaskom iz podjednako teške egzistencijalne situacije. Zaposlena je u jednom kafiću kao konobarica, a nakon tragedije joj je poslodavac navodno rekao da ne može nastaviti raditi jer trenutačno nije sposobna za rad, piše Zadarski list.