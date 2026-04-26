ŽNK HAJDUK - ŽNK AGRAM 1-1: Remi vodećih ekipa na Poljudu

Nogometašice Hajduka i Agrama danas su od 13 sati igrale utakmicu 6. kola završnice Magenta lige, a obje su ekipe upisale po bod.

Agram je poveo preko Stanić u 57. minuti, a Hajdučice su se vratile preko Prkačin u 68. minuti koja je u igru ušla u 63. i gotovo odmah izboriti vrijedan bod. Čanjevac je centrirala, a Prkačin iz voleja zabila za 1:1. Tri minute prije kraja susreta Čanjevac je uspjela pobjeći svojoj čuvarici, primila je loptu na 16 metara, lijevom prebacila vratarku Agrama, no lopta je pogodila gredu i otišla izvan granica terena.

Hajdučice trenutačno drže prvo mjesto prvenstvene ljestvice, do kraja je prvenstva još 6 kola, a Hajdučice će idući vikend u derbiju dočekati Dinamo na Poljudu u sklopu 7. kola play-offa Magenta lige.