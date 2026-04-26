Braća Zebić razvalila u Zadru: Zlato i srebro za splitski Pauk!

Boksački klub Pauk iz Splita ostvario je zapažen rezultat na završnici U23 Prvenstva Hrvatske, održanoj u sportskoj dvorani Jazine u Zadru. Na natjecanju su nastupili najbolji hrvatski boksači do 23 godine, a splitski klub kući se vratio s titulom prvaka i viceprvaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najuspješniji član kluba bio je Matej Zebić u kategoriji do 65 kilograma. U finalu je dominantnom izvedbom svladao Tomislava Šipraka iz BK Coloseum jednoglasnom odlukom sudaca te osvojio naslov prvaka Hrvatske.

Njegov brat blizanac, Ante Zebić, nastupio je u kategoriji do 70 kilograma i također se probio do finala. U borbi za zlato pružio je odličan otpor Fabijanu Tomkiću iz BK Sveti Donat iz Zadra, no na kraju je osvojio srebrnu medalju i titulu viceprvaka Hrvatske.

Boje kluba branio je i Tomislav Mikelić, koji se unatoč dobrom nastupu ovoga puta nije uspio domoći odličja.

Oba brata Zebić uz sportske obaveze rade u tvrtki Vindija, te uspješno usklađuju profesionalni i sportski život.

Matej Zebić nakon osvajanja naslova izjavio je:

„Presretan sam osvojenim zlatom. Ovo mi je velika motivacija za dalje. Zahvaljujem svojoj tvrtki Vindija koja ima puno razumijevanja za moje i bratove treninge i natjecanja. Također, hvala trenerima i obitelji na podršci.“

Glavni trener i dopredsjednik kluba Vedran Đipalo istaknuo je zadovoljstvo:

„Vidjeli smo kontinuitet i ozbiljan rad. Matej je odradio turnir na visokoj razini, a Ante je pokazao karakter i borbenost.“

Predsjednik kluba Vedran Bošnjak, ujedno i ujak braće Zebić, dodao je:

„Ovo je rezultat dugogodišnjeg rada i zajedništva. Kao obitelj i klub iznimno smo ponosni.“

Ovim nastupom BK Pauk potvrdio je stabilnu razinu rezultata na državnoj sceni, uz osvojeno zlato i srebro na U23 prvenstvu Hrvatske.