Sve oči uprte u Rujevicu: Pred nama derbi koji može odlučiti borbu za bodove i preokrenuti sezonu! Evo sastava ekipa

Nakon što su u posljednja dva kola osvojili tek po bod, pred HNK Hajduk Split je novi izazov. U sklopu 32. kola SuperSport HNL ‘bijeli’ danas od 16 sati gostuju na Rujevici, gdje ih dočekuje HNK Rijeka. Domaćin je trenutačno četvrta momčad prvenstva s 42 boda, odnosno 18 manje od drugoplasiranog Hajduka.

Trener Splićana neće moći računati na Michelea Šegu koji odrađuje suspenziju zbog žutih kartona, dok su zbog ozljeda izvan konkurencije Filip Krovinović, Ante Rebić, Luka Hodak i Marin Skelin. Zbog kadrovskih problema moguće su i taktičke prilagodbe, a priliku od prve minute mogli bi dobiti Ron Raci i Iker Almena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Susret će suditi Ante Čulina iz Zagreba, uz pomoć Ivana Janića i Gorana Patakia, dok je četvrti sudac Zdenko Lovrić. U VAR sobi bit će Dario Bel i njegov asistent Kristijan Novosel.

Sastav Hajduka

Silić - Šalija, Marešić, Raci - Brajković, Sigur, Pajaziti, Melnjak - Pukštas, Almena - Livaja

Sastav Rijeke

Zlomislić - Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreč - Pavić, Barco - Dantas, Adu-Adjei - Gojak - Čop