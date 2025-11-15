ZADNJI DAN Šuta gradskim vijećnicima uputio proračun od preko 400 stranica, počinje najteži politički test za HDZ-ovog gradonačelnika

Grad Split službeno je uputio Prijedlog Proračuna Grada Splita za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu i članka 52. Statuta Grada Splita. Prijedlog je potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta, koji ga je proslijedio Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, a za izvjestiteljicu je određena Olenka Dadić, pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove.

Na temelju navedenih odredbi gradonačelnik je utvrdio Prijedlog proračuna te ga proslijedio Gradskom vijeću, uz napomenu da je u prilogu dostavljen Nacrt Prijedloga Proračuna za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako doznaje Dalmacija Danas, gradski vijećnici danas su i zaprimili ovaj dokument, čime službeno započinje procedura njegova razmatranja. Dokument je izrazito opširan te broji više od 400 stranica. Prema Zakonu o proračunu i uputama Ministarstva financija, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 15. studenoga tekuće godine dostaviti prijedlog proračuna za sljedeću godinu, s projekcijama za dvije dodatne godine. Time je rok za Prijedlog proračuna Grada Splita za 2026. godinu bio 15. studenoga 2025.

Širi politički i vijećnički kontekst

Podsjetimo, na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o nizu financijskih i programskih dokumenata za 2025. godinu, među kojima su bili polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, programi komunalne infrastrukture te programi javnih potreba u odgoju, kulturi, socijali i sportu.

Posebnu pozornost izazvala je 11. točka dnevnog reda – Prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Riječ je o rebalansu koji je predložio gradonačelnik Šuta, no većina vijećnika ga nije podržala. Za su bili HDZ, HSLS i HGS, suzdržan Jakov Prkić, dok je ostatak vijećnika glasao protiv.

Najviše je odjeknuo istup nezavisnog vijećnika i bivšeg SDP-ovca Davora Matijevića, koji je poručio kako je oporba bila u pravu tvrdeći da je rebalans politički dokument. Naglasio je da gradska vlast nema potrebnih 16 ruku, zbog čega je procijenio da će i novi proračun, koji stiže pred vijećnike, biti ozbiljno ugrožen.

"Kao netko tko je 17 godina bio član SDP-a, nisam mogao podržati proračun HDZ-ovog gradonačelnika – to bi značilo političko samoubojstvo i to ni jedan amandman ne može ispraviti", rekao je Matijević. Naveo je i uvjet za moguću potporu: ako Vlada RH darovnicom dodijeli Gradu Splitu prostor Hotela Zagreb za dom umirovljenika, on će podržati proračun; ako ne, vraća mandat SDP-u.

Politička neizvjesnost pred donošenje proračuna

Novi prijedlog proračuna, koji je danas stigao vijećnicima, predstavlja prvi izvorni proračun gradonačelnika Šute od njegova preuzimanja dužnosti. Nakon što rebalans nije prošao, rasplet postaje krajnje neizvjestan.

Omjer snaga u Gradskom vijeću, uz istupe pojedinih vijećnika i sve otvorenije političke prijepore, čini proračun za 2026. godinu jednim od najvažnijih i najriskantnijih testova ove gradske uprave. Dokument je sada u rukama vijećnika, a njegovih preko 400 stranica otvara početak dugotrajne i zahtjevne rasprave.