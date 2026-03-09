Zadimio BMW niz Sirobuju, dojurilo šest vatrogasaca

Uz uobičajene gužve niz Sirobuju, danas se dogodila manja intervencija u smjeru Omiša, nedaleko od raskrižja za Stobreč.

Kako su nas informirali u Županijskom operativnom vatrogasnom centru, primili su dojavu o osobnom automobilu marke BMW koji je zadimio.

"Građani i sam vozač pristupili su gašenje automobila protupožarnim aparatom te je većina posla bila obavljena prije našeg dolaska.

Vozilo JVP-a Split s timom od šest ljudi krenulo je na intervenciju oko 16 sati, a dolaskom na teren pregledali su vozilo i uklonili ga s kolnika.

Tim se vratio u postrojbu u 16:44", kazali su nam u ŽVOC-u.