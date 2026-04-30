Opasna vožnja na A1: Vozilom gurali drugo auto prema Dubrovniku

Neobičan i iznimno opasan incident dogodio se jučer, 29. travnja oko 19 sati na autocesti A1, u smjeru Dubrovnika, nedaleko od izlaza Zagvozd. Dva osobna automobila nizozemskih registarskih oznaka privukla su pozornost ophodara, koji su ih zaustavili i o svemu odmah obavijestili policiju.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, utvrđeno je da su vozilima upravljali državljani Crne Gore, dok su se u jednom automobilu nalazila još dva putnika. Ono što je posebno zabrinulo policiju jest način na koji su se kretali – jedno vozilo je, tijekom vožnje autocestom iz smjera Zagreba, doslovno gurano drugim.

Takvo ponašanje na cesti ocijenjeno je kao izravno ugrožavanje sigurnosti prometa. Policija navodi kako je ovakva vožnja predstavljala ozbiljnu prijetnju životima sudionika u prometu, ali i potencijalno veliku materijalnu štetu.

Sve uključene osobe su uhićene, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom, predane pritvorskom nadzorniku.

Istoga dana na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je ukupno 14 prometnih nesreća. U deset nesreća dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, dok je osam osoba prošlo s lakšim ozljedama, čime je još jednom upozoreno na važnost odgovornog ponašanja u prometu.