Snimka uređaja na podu crkvice u Dalmaciji je hit: "Bešumno, znači i tijekom mise"

Neobičan prizor stiže iz dalmatinskog zaleđa. Župa Svih Svetih u Piramatovcima objavila je video koji je brzo privukao pažnju na društvenim mrežama – pod crkve čisti robot usisavač. U kratkom videu vidi se kako mali kućanski uređaj samostalno prelazi prostor crkve, dok u opisu objave stoji: “Što ti je manjak radne snage. Roboti u čišćenju crkve. Pajdo sve snimio.”

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, od onih koji su situaciju doživjeli kao simpatičnu i duhovitu, do komentara kako se i crkveni prostori prilagođavaju modernim tehnologijama i svakodnevnim izazovima poput nedostatka ljudi za održavanje.

"Bešumno, znači i tijekom mise", našalili su se u komentarima.

Iako je riječ o prizoru koji je mnogima bio nesvakidašnji, robot usisavači već su odavno postali dio svakodnevice u brojnim kućanstvima, a čini se da polako pronalaze mjesto i u drugim prostorima – pa tako i u crkvama. Bilo kako bilo, prizor iz Piramatovaca pokazuje kako se i tradicionalna okruženja znaju prilagoditi suvremenim rješenjima – uz dozu humora koja je očito naišla na dobar odjek među vjernicima i pratiteljima.