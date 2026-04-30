Obavljena rezidba i zaštita simbola Kaštela. "Stara maslina kao mladica"

Turistička atrakcija i ponos svih Kaštela je zaštićeni spomenik prirode - Stara maslina u Kaštel Štafiliću, koja je već proslavila svoj 1500. rođendan. Već tradicionalno Društvo „Bijaći“ u suradnji s Gradom Kaštela, Splitsko-dalmatinskom županijom, Agromediteranskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Javnom ustanovom More i krš, udrugama „Mastrinka“ i „Šušur“, Turističkom zajednicom Kaštela, Muzejom Grada Kaštela, Srednjom školom „Braća Radić“ te Osnovnom školom „Bijaći“ organizira rezidbu masline.

Rezidba i preventivna zaštita Stare masline obavila se uz stručnu podršku Sveučilišta u Splitu. O staroj ljepotici brine Vlastiti pogon kao o imovini grada Kaštela, te ju, kako kažu, maze i paze. -Vlastiti pogon se brine o samom okolišu Stare masline, kosimo zelenu površinu oko nje, sudjelujemo u rezidbi i berbi masline. Brinemo se o njoj i instalacijama oko nje, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u njenoj ljepoti, a naravno, i kako bi mogli saznati njenu povijest i priče koje se vežu uz nju, kazao je Ivan Čagalj.

U ime organizatora o stanju Stare masline pričala nam je Tatjana Klepo. -Maslina je u jako dobrom stanju, njen zapadni dio je intenzivnijeg rasta pa će naš današnji fokus bit na tom dijelu. Što se tiče zdravstvenog stanja rekla bih da je naša maslina kao mladica, a danas ćemo joj pomoći da ostane u takvom stanju. Nakon rezidbe provest ćemo preventivnu zaštitu kako bi spriječili infekcije bilo koje vrste, kazala nam je doc. dr. sc. Tatjana Klepo s Agromediteranskog fakulteta i članica Društva „Bijaći“. Preventivnu zaštitu masline od bolesti obaviti će CIAN d.o.o.