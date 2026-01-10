ZADIMILO Vatrogasci ponovno intervenirali kod nebodera Vjesnika

Prošlo je gotovo dva mjeseca od požara koji je u potpunosti uništio neboder Vjesnika. Nakon obavljenih detaljnih pregleda, ustanovljeno je kako je statika zgrade opasno narušena te će biti obavljeno rušenje jednog od zagrebačkih simbola.

Na adresu redakcije Zagreb.info stigla je snimka od subote ujutro. Vidi se da se dimi iz zgrade Vjesnika te su vatrogasci i policija na terenu. Na snimci se vidi kako četiri vatrogasca pomoću vatrogasnih ljestvi pokušavaju ući u zgradu.

Iz JVP Zagreb samo su kratko poručili kako je u pitanju toplovod, a u policiji još nemaju informacije o detaljima intervencije.