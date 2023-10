Zadarski ginekolog među prvima u svijetu operira karcinome posebnom metodom: 'Nakon operacije sam kao nova'

Zbog nove metode doktora Luke Mataka, kojom je od ljeta prošle godine napravio 70-ak operacija, u zadarsku bolnicu dolaze na edukaciju kirurzi iz daleko većih bolničkih centara.

Pacijentica hoda brzo bolničkim hodnikom iako je prije samo tri sata bila na operacijskom stolu i izvađeni su joj jajnici. Za brz oporavak zaslužna je minimalno invazivna operativna metoda.

"Pun pogodak. Osjećam se kao da nisam bila na operaciji. Digla sam se, hodala. Ja sam nakon operacije kao nova. Iako sam ja onkološki bolesnik, znači prošla sam sve što treba proći. I kemoterapije i zračenja i sve, ali evo doktor Matak me jutros operirao i ja sam spremna za kući", ispričala je za RTL Anita Gluić Rukavina iz Zadra koja će kući iz predostrožnosti ipak sutra.

Inventivnu metodu bez kirurških rezova ili laparoskopskih rupica razvio je 35-godišnji zadarski ginekološki kirurg Luka Matak, liječnik Odjela za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zadar, koji je prvi u Hrvatskoj i među prvima u svijetu na ovaj način uklonio i karcinome maternice.

"Ono što bih rekao da je prednost vNOTES-a pred laparoskopskom kirurgijom je taj što se ovdje pacijentice puno brže oporavljaju, puno manje je postoperativnih komplikacija, operacije puno manje traju nego laparoskopske, pogotovo kod određene patologije", poručuje mladi stručnjak koji je lani u srpnju krenuo ovom metodom operirati benigne tumorske tvorevine, a od kolovoza su on i njegov tim uspješno operirali i tri karcinoma.

Iako metoda nije primjenjiva za sve pacijentice, izvrsno je rješenje za sve one s povećanom težinom jer ih ne stavlja u laparoskopski takozvani položaj naglavačke gdje težina tijela pritišće pluća i na taj način ograničava respiratorne mogućnosti pacijentica.

"Već nekoliko godina ulažemo dosta u opremu medicinsku, ulažemo u naše ljude i ovo je rezultat koji pokazuje da se i uz manja ulaganja u manjim centrima mogu postići svjetski rezultati" ponosan je na mladog kolegu zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, Edi Karuc.

Benefite minimalno invazivne metode prepoznali su i ginekolozi iz Splita, Šibenika, Gospića, Rijeke, Osijeka, Zaboka i zagrebačkog Merkura koji dolaze na edukaciju u zadarsku Opću bolnicu kako bi na ovaj način operirali u svojim bolnicama.

"On je dobar putokaz mladim liječnicima da ako imaš ambiciju, imaš odlučnost i znanje da nešto provedeš, da bez obzira na to što si mlad i na početku karijere to doista možeš napraviti", poručuje pročelnik Službe za ginekologiju i opstetriciju OB Zadar, Zdenko Matas.

On je, inače, šef doktoru Mataku koji je zbog ove metode, tada još u povojima, samoinicijativno posjetio centar koji je to uveo u Belgiji i saznanja o novoj metodi donio u Zadar. Na Odjelu su nakon njegove prezentacije prihvatili pokretanje novog projekta.

Zahvaljujući njegovom timu zadarska je Opća bolnica dobila i dopusnicu za otvaranje certifikacijskog centra kakvih je na svijetu trenutno samo desetak.

"Vjerujem da sam nekako nastavio na dobrom putu i ja mogu iskreno reći da sam zadovoljan sa svojim poslom, s obiteljskim životom i ne vidim neki drugi grad u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske u koji bi sad otišao", zaključuje sa smiješkom sada najpopularniji liječnik Odjela za ginekologiju i porodništvo OB Zadar.

Iako je nešto skuplja od klasične laparoskopske operacije, zahvaljujući 80 posto skraćenom boravku pacijentica u bolnici, nova metoda u konačnici ispada i financijski povoljna za bolnice.