Zadar pobijedio Cibonu na otvaranju FAVBET Premijer lige

Košarkaši Zadra pobjednički su otvorili novu sezonu FAVBET Premijer lige. U utakmici koja je samo na papiru bila hrvatski derbi Zadrani su protiv Cibone slavili s uvjerljivih 81:99 (21:35, 19:21, 26:22, 15:21). Iako je Cibona sve do posljednje četvrtine bila u igri, povremeno spuštajući zaostatak ispod 10 poena razlike, nije mogla nadoknaditi izostanak velikog dijela prve momčadi, odnosno ovogodišnjih pojačanja koja zbog dugovanja kluba i pokretanja stečaja nisu mogli biti registrirani za domaće prvenstvo.

U utakmicu je tako Cibona krenula s Aranitovićem, Radovčićem. Majcunićem, Vukovićem i juniorom Pavkovićem, dok je od "starijih" na klupi ostao Perasović. Zanimljivo je da nije bio registriran čak ni trener Jakša Vulić, pa je momčad (nominalno) vodio Bariša Krasić. Zadar nije imao takvih problema: na parket je istrčala petorka Lakić, Ramljak, Božić, Mazalin i Žganec.

Nije CIboni pomoglo što je uspjela "sklepati" barem prvu petorku – pogađali su iz laganih pozicija Žganec i Lakić, prošlosezonski cibonaš Mazalin lagano je dvaput prošao kroz domaću obranu za rano vodstvo 2:11. Cibona se nakratko vraća tricom Radovčića, nakon čega slijedi nova serija Zadra i vodstvo 9:25 već u 6. minuti utakmice. U tom kratkom vremenskom odsječku Žganec je već došao do 11 poena.

Nakon takvog otvaranja nije bilo lako zadržati ozbiljnost u momčadi pa su Zadrani već počeli s pokušajem lepršavije igre i atrakcija, iako je za veliku razliku bio zaslužan i nerealno dobar prosjek šuta od 70-ak posto. Morao je reagirati minutom odmora Danijel Jusup nakon domaće mini-serije 5:0, a unatoč malom opuštanju četvrtina je završila rezultatom 21:35. Uz takav učinak u preostalih 30 minuta, Zadar bi stao na brojci 140.

Nije to naravno bilo ni realno niti potrebno – početak je sezone, momčad se treba čuvati ozljeda, za dva dana je gostovanje kod Budućnosti VOLI, a Cibonine opcije na klupi bile su minorne. Ipak, preveliko opuštanje dalo je priliku Majcuniću i Radovčiću da serijom 9:0 dovedu na početku druge Cibonu do samo 5 poena zaostatka. Zadar je uzvratio svojom novom serijom i vratio se na 15 poena razlike, nakon čega se gledalo dosta „run & gun“ akcija, u kojima je bilo bitno što prije doći pred protivnički koš i uputiti šut. Mazalin je polaganjem prvi put odveo prednost na +21 (33:54), a Cibona do poluvremena smanjila na 40:56.

Treća četvrtina pripala je Ciboni (26:22), iako se zbog četiri prekršaja Vukovića i Pavkovića morala osloniti na Perasovića i Bandova. Zadar nije uspio slomiti Zagrepčane, koji nastavljaju prijetiti i u posljednjoj četvrtini, kada dolaze do 70:79. Bio je to posljednji bljesak Cibone, Jambrović i Mazalin pokrenuli su seriju 15:0, pa se posljednjih 15 minuta svelo na odrađivanje posla.

Najbolji učinak na utakmici imao je Ivan Perasović, koji je za Cibonu postigao 22 poena (6sk, 4as, valorizacija 31), dok je kod Zadra najbolji bio Marko Ramljak, koji je za 25 minuta igre ubacio 19 poena (5sk, 6as). Žganec i Lakić postigli su po 15 poena, Mazalin 14 (uz 10 skokova), a solidnu rolu imao je i Klarica, koji je u devet minuta igre uspio ubaciti tri trice. Luka Božić još uvijek se vraća nakon viroze, tražio je svoju igru, promašio 4 trice i postigao svega 6 poena, ali od njega se najbolje tek očekuje.

U sljedećem kolu FAVBET Premijer lige Zadar u subotu 7. listopada gostuje kog Šibenke, ali već za dva dana očekuje ga utakmica 1. kola AdmiralBet ABA lige u Podgorici protiv Budućnosti.

Danijel Jusup, trener Zadra: "Za pobjeđivanje u ABA ligi trebat ćemo puno više od ovoga, prekratki su nam bili ti periodi kvalitetne igre. U skoku smo dominirali, ali smo bili lošiji u osvojenim i izgubljenim loptama, primili smo više poena od Cibone iz kontranapada, čak 23, a mi bismo htjeli da je obratno. Zadovoljan sam s pobjedom, ali samo s pobjedom. Psihološki smo se dobro pripremili, ulaz u utakmicu je bio dobar ali intenziteti igre nisu bili kakvi bismo htjeli da budu. Lani smo bili slična momčad, ali su glad i energija bili veći. Većim smo dijelom 'živjeli' od energije, koju sada prepoznajem samo u kraćim dijelovima i to me iskreno brine. Imam iskustva s takvim sezonama koje su došle nakon dobrih rezultata, trebat će nam malo više vremena, kako ja to vidim, da uhvatimo formu", rekao je.

Karlo Žganec: Mislim da smo dobro otvorili susret, napravili razliku, igrali dobro defanzivno i u napadu imali dobra rješenja, kasnije smo nešto spustili razinu igre, dobijali su nas u tranziciji i vratili se u utakmicu. Nikad nije lako protiv Cibone, bez obzira na sastave i probleme. Treba će nam vremena da sve sjedne na svoje mjesto, zadovoljni smo pobjedom, ali smo svjesni da moramo bolje igrati", kazao je Žganec.