Zadar otvara ABA sezonu kod Crvene zvezde

Košarkaši Zadra doznali su raspored odigravanja utakmica u ABA ligi za sezonu 2025./26. U prvom kolu Zadrani 6. listopada gostuju kod Crvene zvezde Meridianbet, nakon čega im slijede još dva gostovanja, kod Ilirije i Cedevite Olimpije. Premijeru u regionalnoj ligi pred svojim navijačima Danijel Jusup i zadarski košarkaši imat će 24. listopada, kada će na Višnjiku dočekati Spartak Office Shoes.

Ova sezona donosi novi format natjecanja s 18 klubova podijeljenih u dvije skupine. U Skupini B sa Zadrom su, uz navedene momčadi, Budućnost VOLI, Bosna Visit Sarajevo, Mega Superbet i Vienna. Ove godine navijači neće imati priliku putovati za Dubai, barem u prvom dijelu natjecanja, no zasigurno će biti puno onih koji će htjeti doživjeti zimski ugođaj Beča 6. veljače.

s obzirom na to da skupine imaju neparni broj momčadi, u svakom kolu dvije će preskočiti utakmicu. Zadar će tako biti slobodan u 8. i 17. kolu. Nakon završetka prvog dijela natjecanja po četiri najbolje momčadi nastavljaju natjecanje u Top 8, dok će ostali u Play Outu razigravati za opstanak. Jedini hrvatski predstavnik uz Zadar je Split, dok Cibona nastupa u ABA 2 ligi.