Zadar gubio 19 razlike pa umalo preokrenuo utakmicu, presudili dosuđeni namjerni prekršaji

Košarkaši Zadra izgubili su u 6. kolu AdmiralBet ABA lige na gostovanju kod Mege MIS rezultatom 91:81 (26:17, 25:18, 15:26, 25:20). U utakmici koju je Zadar praktički već izgubio, zaostajući 19 poena razlike, pa se velikom borbom vratio i preokrenuo rezultat u posljednjoj četvrtini, vodio u nekoliko navrata, serija sudačkih odluka koje su išle na stranu domaćina (namjerne osobne pogreške, tehnička pogreška) dala je domaćinima priliku da se oporave i ipak pobijede.

Iako su Beograđani poznati kao šuterska momčad, prve poene postizali su preko Plavšića, a nakon uzvrata Božića i Drežnjaka budi se Topić tricom i polaganjem za 9:4. Zadar je uspio poentirati još samo jednom Božićevim slobodnim bacanjima, a Malovec je iskoristio prvu novu priliku za tricu u 14:6.

Prva Jusupova minuta odmora dala je ploda i Zadar je bolje zaigrao u napadu. Izvrsno je odigrao Drežnjak, izigrao Meginu obranu ispod koša a zatim i pogodio tricu iz teške situacije, s istekom sirene i dodatno slobodno bacanje. U trenucima najbolje zadarske igre Megini igrači (Ilyasoglu i Miljenović), pogodili su trice, Lakić je napravio nesportsku pogrešku u sprječavanju kontre, a Đurišić posljednje dvije sekunde uspio okruniti novim košem za rekordnu prednost domaćina 26:17.

Zadar je u pojedinim elementima igre čak bio i bolji, ali šut za tricu imao je 1-7 u usporedbi s Meginih 4-6. S takvom preciznošću nastavili su i u drugoj četvrtini, zbog čega je razlika bila veća od ostavljenog dojma. Nažalost, nije bilo pravog učinka Božića, koji je bio stalno udvajan (prvi pogodak iz igre bila je trica u posljednjem napadu poluvremena), a nakon nekoliko frustrirajućih ishoda akcija uslijedio je raspad u obrani i vodstvo Mege 45:28. Uz rezultat 51:35 na poluvremenu ostala je barem mala nada da će Mega pasti u nastavku (šut preko 60 posto), a da će i Zadar povezati nekoliko akcija i stvoriti kakav-takav pritisak domaćinu.

Nekoliko puta Zadar je u trećoj četvrtini dolazio nadomak 10 poena razlike, a mali optimizam podgrijavao je rani ulazak u bonus Mege i opterećenost prekršajima nekoliko domaćih igrača (Jelavić i Plavšić po 4). Stalno je Zadar bio blizu spuštanja ispod 10 poena razlike, a onda fenomenalnom serijom 13:0 na kraju četvrtine, okrunjenom tricom Vujačića (četvrtom Zadrovom od 21 pokušaja!) došao do skoro nestvarnih -5, 66:61.

Ramljak i Drežnjak donose tricama prvo vodstvo Zadra u utakmici u 34. minuti (67:68). Više od šest minuta Mega je bila bez postignutog poena, što je Zadar počeo kažnjavati, pa je preokrenuo utakmicu koju je u jednom trenutku gubio 19 razlike.

Ključni trenutak bilo je suđenje nesportske pogreške Lakiću

Ključni trenutak bilo je suđenje nesportske pogreške Lakiću, ujedno njegove druge isključujuće, kada nije bilo namjere za njim. Zadrova klupa prosvjedovala je posebice zbog toga jer je jedna slična situacija na drugoj strani, čak i nakon gledanja snimke, drugačije okarakterizirana. Ovome je uslijedila i tehnička pogreška Žganecu zbog prosvjeda, što je u ključnim trenucima, dvije minute prije kraja, dalo domaćinima dodatni napadi šest slobodnih bacanja.

Na 82:76 Drežnjak pokušava tricom vratiti aktivni rezultat, ne uspijeva a Plavšić ubacuje za +8 za posljednju minutu utakmice. Suci sude još jednu tehničku pogrešku kapetanu Ramljaku i pobjednik je izvjestan.

Nikola Topić opravdao je epitet ponajboljeg mladog igrača lige s 27 poena, 10 asistencija i valorizaciju 41. Drugi ključan igrač u pobjedi domaćina bio je Uroš Plavšić, koji je do 23 poena došao uz šut 11/11 uz igre. U Zadru je najefikasniji bio Dario Drežnjak s 26 poena, Božić je postigao 19 uz 9 skokova, a Ramljak 16.

U sljedećem kolu AdmiralBet ABA lige Zadar u subotu dočekuje Crvenu zvezdu Meridianbet.

Izjava Danijela Jusupa, trenera Zadra

- Mi smo odigrali dva različita poluvremena, prvo gdje smo bili dosta inhibirani, defenzivno jako loše, daleko od ljudi i dopuštali smo da razviju igru i došli do lakših šuteva. Nije mi se svidjelo. Drugo poluvrijeme smo malo prišli, podigli smo agresivnost i došli do nekakvih šansi. Natjerali smo Megu da njihovi pasovi ne budu pravovremeni i šutovi budu malo teži, što se odrazilo na postotak trice za 3 poena. Imali smo šansu za dobiti utakmicu, lopta Lakića na 2 razlike je izašla iz koša, da smo to pogodili možda bi utakmica otišla u drugom smjeru. Što je tu je, moramo raditi i boriti se dalje. Meni se učinilo da Lakićev prekršaj nije namjeran, takva odluka demoralizira ekipu, jedna ili dvije bizarne odluke su utjecale na raspoloženje momčadi i odrazile se na rezultat - rekao je Jusup.