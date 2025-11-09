ZADAR - DINAMO 82-72: Slavlje na Višnjiku, Zadar upisao sedmu pobjedu

Slavili su domaćini rezultatom 82:72. Prva i treća četvrtina pripale su Zadru (28:11, 19:18), a druga i posljednja Dinamu (21:24, 14:19).
Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin 17, 6sk, 2as, 3ukr, a potom Ramljak 17, 4sk, 2as, 2ukr; Klarica 14, 6sk, 1as, 1ukr; Kapusta 12, 5sk, 5as; Mihailović 9, 2sk, 2as; Beech 5, 3sk, 1as, 1blk; Žganec 4, 3sk, 3as, 1ukr, 1blk; Dundović 2, 3sk, 1ukr; Božiković 2, 3sk; Tišma 3sk, 2as i Torbarina 1sk, 1as.
Zadar će iduću utakmicu odigrati 15. studenog protiv Splita na Gripama u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige.
