Zabrinjavajući trendovi: "Broj konzumenta marihuane porastao je za sto posto"

U obiteljskoj kući u zagrebačkoj Dubravi 65-godišnji muškarac uspostavio je tri improvizirana laboratorija za kontrolirani uzgoj marihuane.

65-godišnji muškarac sve je do detalja razradio. Osvjetljenje, ventilaciju, vlažnost i filtriranje zraka. Na improviziranoj plantaži bilo je 366 stabljika marihuane, koje je zatim sušio, pakirao i preprodavao, stoji u objašnjenju zagrebačke policije.

"To je već solidan laboratorij, znanja su danas dostupna preko interneta i nije to više toliko skupo, bitan vam je prostor. Očito se sve više u posljednje vrijeme pribjegava proizvodnji u kontroliranim uvjetima jer je to lakše i jednostavnije za one koji se time bave", rekao je novinarki Dnevnika Nove TV kriminalist Željko Cvrtila.

Još 66 kilograma marihuane nalazilo se u različitim pakiranjima. Taj krajnji proizvod iz kontroliranih uvjeta proizvodnje može biti puno opasniji za konzumaciju.

"U ovoj situaciji više ne znate što kupujete. Znači, da bi proizvođači na neki način pojačali svoj proizvod, da bi ga učinili konkuretnijim, često ga oplemenjuju sintetskim kanabinoidima tako da ne znate koliki ste postotak THC-a kupili i ne znate kako će to djelovati na vas tijekom konzumacije. Postotak THC-a je veći za 60 posto!", zaprepašten je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Zagrepčanima je vijest o ovome bio "prvi glas" za biznis u njihovoj blizini.

"Ma u današnje vrijeme kak' je sve, ništa me ne iznenađuje", kaže Zagrepčanin Drago.

"Znam da sve više ljudi to konzumira", rekao je Ivan.

"Valjda su si ljudi našli nekakav dodatan posao", smatra Marica.

"Čudno je da je to praktički usred Zagreba i neugodno je", priznao je Stipan.

Da ovakav način uzgoja postaje trend posljednih godina potvrđuju nedavni ulovi zagrebačke policije. U Velikoj Gorici u ljetnoj kuhinji obiteljske kuće također se kuhao neovlašteni uzgoj i trgovina drogom, a objavljen je i video smišljenog navodnjavanja sadnica iz Svetog Ivana Zeline.

"U zatvorenim prostorima može se vidjeti i svjetlost noću, okupljanje određenog broja ljudi, miris koji se može širiti ako nije dobro isfiltrirano i, naravno, dojava odnosno praćenje tržišta na terenu gdje policija vidi tko to prodaje i uvijek pokuša doći do izvora", objasnio je još Cvrtila.

Tržište marihuane najveće je tržište droge u Europi. Na njega otpada 70 posto cijelog tržišta, a takav je odnos i u zapljeni.

"Ako gledamo vrijednost u novcu, ona je oko 12 milijardi eura. 70 posto svih zapljena su zapljene marihuane. Broj konzumeta je u odnosu na prije desetak godina porastao za nekih sto posto.

Što se tiče RH, nešto manje od 700 osoba zatražilo je pomoć zbog konzumacije marihuane što ukazuje na to da konzumacija nosi svoje posljedice", rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Muškarac je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.