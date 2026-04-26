Policija uvodi posebni režim na Rujevici: Uvodi se “no-fly zona”

U nedjelju, 26. travnja 2026. godine s početkom u 16 sati, na stadionu Rujevica u Rijeci odigrat će se nogometna utakmica 32. kola SuperSport hrvatske nogometne lige između HNK Rijeka i HNK Hajduk.

Navedeno javno okupljanje proglašeno je utakmicom visokog sigurnosnog rizika te će policija - uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, objavili su iz policije.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te planirani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za posjetitelje/gledatelje

Ulazi u stadion Rujevica bit će otvoreni od 14,30 sati. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi izbjegli prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.

Obavijest za gostujuće navijače

Prihvat gostujućih navijača koji će u Rijeku pristizati cestovnim pravcima provoditi će se kod autoceste A6 na punktu Kikovica-Soboli do 13,30 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, a odakle će se organizirano u koloni pod pratnjom policijskih službenika prepratiti do stadiona Rujevica. Parkiralište za gostujuće navijače organizator je osigurao na navedenoj lokaciji (Kikovica).

Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima

Na ulazima u stadion redarska služba provodit će sigurnosne provjere. Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor te prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor i

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonima.

Osim navedenog, ulazak u stadion odbit će se:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Policija će na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice - audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima. Također će biti na snazi zabrana korištenja dronova i ostalih letjelica, odnosno prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice bit će uspostavljena NO-FLY ZONE.

Policija poziva posjetitelje i gledatelje da poštuju upute i pravila organizatora, kao i sva upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.