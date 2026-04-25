Garcia bi mogao iznenaditi: 17-godišnjak mijenja Antu Rebića?

Ante Rebić je u posljednje vrijeme jedan od rijetkih raspoloženih igrača u kadru Gonzala Garcije. Već su mnoge priče ispričane o letargiji koja je zahvatila kompletnu momčad, nekakvo stanje sivila i ravnodušnosti potaknuto manjkom rezultatskog podražaja. Nećemo reći i ambicija, jer Hajduk uvijek mora imati ambicije. No, 32-godišnji krilni napadač je uz Marka Livaju zapravo jedini koji nekako uspijeva isplivati iz spomenutog stanja. Jedini je problem što će Hajduk zbog potresa mozga zadobivenog protiv Osijeka biti lišen njegovih usluga u Jadranskom derbiju, piše Jutarnji list.

I, naravno, da je uoči utakmice glavno pitanje tko će uskočiti u njegove kopačke? Pritom ne treba zaboraviti da protiv Rijeke zbog četiri žuta kartona neće igrati ni Michele Šego, prvi strijelac Bijelih. Kad se sve okolnosti zbroje i oduzmu, možda je razvidno tko je prvi kandidat za biti uz Marka Livaju i Roka Brajkovića. Iker Almena je prvi pik. Španjolac se u prethodna dva susreta vratio u kadar Hajduka, što je vjerojatno i jedina dobra vijest u recentnom razdoblju. U Koprivnici je dobio sedam posljednjih minuta, dok je protiv Osijeka već ta brojka narasla na otprilike pola sata. Trebalo bi to značiti da Almena postupno napreduje. A pravo je pitanje je li spreman za prvi start. Mogao bi biti, ali i to bi sa sobom povuklo određeni rizik. Je li ga još uvijek rano gurnuti u vatru, kako će mu tijelo reagirati, je li spreman za takav nagli rast opterećenja? Niz je otvorenih pitanja još uvijek prisutan kod netom oporavljenog Španjolca... Njegove kvalitete i ono što je donosio Bijelima nije zaboravljeno. Kad je zdrav, Almena je latentna opasnost, prava napast i čovjek koji može proći u igri jedan na jedan, može razigrati, a može i zabiti... Ukratko, može sve. Kad je zdrav.

S druge strane, koga bi Garcia mogao gurnuti u vatru ako neće Almenu? I nema baš nekih kandidata, odnosno Sanyang i Durdov u posljednje vrijeme minute dobivaju na kapaljku, a Urugvajac sve više koristi sedamnaestogodišnjeg Adama Hurama. Poznavajući Garciju, uopće ne bi bilo čudno da gurne u vatru mladog Ukrajinca. To nije realno, ali ne bi bilo čudno. Niti bi bilo prvi put da Garcia od prve minute pošalje Sanyanga ili Durdova. Nemali broj puta je govorio kako njemu nije strano staviti igrača koji nije igrao po dva, tri mjeseca. Recimo, pet-šest utakmica ne igra, pa se onda odjednom nađe u početnoj postavi. Uostalom, to je Garcia već napravio s Brajkovićem... Primjerice, Gambijac je posljednji put s klupe ušao prije tri tjedna protiv Istre 1961., a protiv Gorice, Belupa i Osijeka nije ni ušao u igru. Drugi kandidat, Bruno Durdov, tjednima je bio ozlijeđen, bio čak i na štakama, a u kadar se vratio prije nešto više od mjesec dana. Tijekom tog je razdoblja Hajduk odigrao šest utakmica, a mladi hrvatski reprezentativac dobio ukupno 37 minuta. Učinak? On je kod obojice nepostojeći...

Konačno, Iker Almena djeluje kao najozbiljnija opcija za uskočiti umjesto Rebića, ali s Gonzalom Garcijom se nikad ne zna. Uostalom, rekao je da više igrača dobro trenira. Očito će ta krilna pozicija ostati prava dvojba sve do pred sami susret koji počinje u nedjelju u 16 sati.