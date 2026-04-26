Nove medalje stižu u Split: Pit Bull pokorio Prvenstvo Hrvatske

Kickboxing klub Pit Bull Split još jednom je potvrdio svoju dominaciju na državnoj sceni. Na Prvenstvu Hrvatske u disciplini low kick, održanom ove subote u Vodice, splitski klub osvojio je titulu ukupno najboljeg, ali i prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji.

U konkurenciji 40 klubova iz cijele Hrvatske, Pit Bull je do vrha stigao s impresivnim učinkom – pet zlatnih, četiri srebrne i pet brončanih medalja. U klubu ističu kako su svi njihovi borci još jednom pokazali visoku razinu pripremljenosti i kvalitetu rada, što smatraju najboljom potvrdom kontinuiteta i truda.

Zlatne medalje osvojili su Petra Boban, Željko Milković, Roko Doždor, Ana Stojanović i Lucija Bilobrk. Srebrni su bili Petar Madunić, Filip Stunić, Ante Kovačić i Jan Orlović, dok su broncu osvojili Jure Orlović, Luka Radman, Ivan Gogić Habjanec i Andrija Vidošević.

Ovi rezultati ujedno predstavljaju važan korak prema reprezentativnim nastupima. Dio boraca sada očekuje izbor u nacionalnu vrstu koja će u rujnu nastupiti na Svjetskom prvenstvu za juniore u Italiji, dok seniore u studenom čeka Europsko prvenstvo u Makedoniji.

Iz kluba su uputili čestitke svim natjecateljima na uspješnom vikendu i još jednom potvrđenoj kvaliteti na nacionalnoj razini.