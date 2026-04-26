Što Armada sprema uoči jadranskog derbija?

Armada, navijačka skupina Rijeke, u ponedjeljak je najavila što je pripremila uoči današnjeg Jadranskog derbija.
"JADRANSKI DERBI - SVI NA KONT DO JADRANSKOG TRGA Nakon europskog proljeća, ulaska u finale kupa, još jedne sudačke lakrdije protiv mrskog nam rivala, ništa drugo nije bitno nego svima ponovno pokazati tko je jedini majstor s mora!
Zato pozivamo sve pripadnike Armade i navijače HNK Rijeke na korteo ulicama najdražeg grada, od Konta do Riječke! Okupljanje za sve navijače je predviđeno u nedjelju od 11h na Kontu u Fan zoni gdje će biti osigurane šankovi i glazbeni repertoar.
Od Jadranskog trga do stadiona osiguran je prijevoz busevima. Svi ulazimo na vrijeme na stadion zbog pripreme koreografije. Također, u petak će se vršiti prodaja prigodnih majica za korteo u Klubu navijača.
ZATO POZIVAMO SVE NAVIJAČE DA PRIPREME GRLA I DLANOVE, OBUKU BIJELE MAJICE I NEKA SNAGA KLUBA POTEČE U SAMOM SRCU GRADA!
ARMADA", stoji u objavi navijača riječkog kluba.