STIGLI SASTAVI Garcia započinje s tri stopera, evo tko je u prvih 11

U sklopu 32. kola SHNL-a od 16:00 igra se Jadranski derbi na Rujevici. Rijeka se nalazi u borbi za Europu, s pet bodova manje od trećeplasiranog Varaždina, no uz bod i utakmicu više od petoplasirane Lokomotive. S druge strane, Hajduk ovu utakmicu igra za teoretski ostanak u borbi za naslov prvaka.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Barco, Dantas, Pavić - Adu-Adjei, Gojak - Čop

Tekst se nastavlja nakon oglasa

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Melnjak - Raci, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Almena - Livaja