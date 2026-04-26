Imotski svatovi presreli bicikliste i napravili show: "Naši ne piju vodu ni u kući!"

Popularna Facebook stranica Facebook „Imocki crnjaci 2.0“ ponovno je nasmijala korisnike novim videozapisom koji se brzo proširio društvenim mrežama.

U snimci se vidi skupina profesionalnih biciklista kako prolazi cestom, dok ih u jednom trenutku sustiže svadbena kolona predvođena oldtimerom s istaknutom hrvatskom zastavom. Iz vozila se tada pruža ruka s bocom, što je dodatno pojačalo komični efekt situacije.

Administratori stranice ubrzo su otklonili sve nedoumice oko sadržaja boce duhovitim komentarom uz objavu: „Naši ne piju vodu ni u kući, a kamoli će u svatima.“