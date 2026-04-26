FILMSKA PROSIDBA Zaručila se naša popularna influencerica: "Još ne vjerujem da to izgovaram"

Jedna od najpraćenijih domaćih influencerica, Petra Dimić, ponovno je uzburkala društvene mreže objavom koja je u svega nekoliko sati izazvala brojne reakcije.

Nakon što je jučer otkrila da se zaručila za slovenskog košarkaša Rok Radović, danas je svojim pratiteljima odlučila približiti što se događalo iza “savršenih kadrova”. Priča koja se pritom rasplela zvuči poput romantičnog filma – uz jedan neočekivani zaplet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Udajem se za ljubav svog života i još uvijek ne vjerujem da to izgovaram”, poručila je Petra u videu koji je oduševio njezine pratitelje.

Kako je otkrila, sve je započelo bez naznaka velikog iznenađenja. Partner joj je predložio ručak u Kranjska Gora, što joj nije pobudilo nikakvu sumnju. Nakon toga uslijedila je šetnja, a zatim i trenutak koji će, kako kaže, pamtiti cijeli život.

Na jednom od vidikovaca uslijedila je prosidba – uz zvuke čelista u pozadini. Iako nemaju snimku tog trenutka, istaknula je kako im je sve ostalo duboko urezano u sjećanje te da je atmosfera bila uistinu čarobna.

Ipak, romantična scena ubrzo je dobila i neplanirani nastavak. Samo nekoliko minuta nakon prosidbe, par je morao požuriti prema automobilu zbog zatvaranja ceste, što je idiličnu situaciju pretvorilo u kratku utrku s vremenom.

No iznenađenjima tu nije bio kraj. Partner ju je potom odveo u planinsku kućicu u Alpama – mjesto o kojem je Petra, kako priznaje, maštala još prije dvije godine kada mu je pokazala upravo taj chalet i rekla da bi ga jednog dana voljela posjetiti.

U kućici su ih dočekali šampanjac, ruže i impresivan pogled, a odlučili su se potpuno isključiti iz svakodnevice i vrijeme provesti bez mobitela. “Nismo koristili telefone, sve smo zadržali za sebe”, rekla je.

Kao završni detalj ove filmske priče, ponovno se pojavio čelist koji je dodatno upotpunio atmosferu. Sljedeće jutro, priznaje Petra, probudila se presretna, a prizor koji se pružao iz sobe opisala je kao jedan od najljepših koje je ikada vidjela.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Petra Dimic (@saamopetraa)