Zabranjeno unošenje droge i alkohola na stadion, ne smijete doći pijani niti maskirati lice... Ovo su upute koje je splitska policija dala navijačima Hajduka

U nedjelju, 10. kolovoza 2025. s početkom u 21,00 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i HNK „Gorica“.
Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to od 17:00 sati do završetka osiguranja uspostaviti će se potpuna blokada u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud ( osim za vozila s propusnicom), te na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila s propusnicom), ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog prijevoza odnosno vozila s propusnicom).
Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice vršiti snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske građane upozoravaju kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.
"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda", poručuju iz PU SD.