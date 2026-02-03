Zabranjeno pješacima? Nema veze! Dama odabrala 'ekološki jogging' kroz Marjanski tunel

Marjanski tunel, jedna od ključnih prometnica u Splitu, nedavno je prošao opsežne radove. Radovi u tunelu su završeni, obnovljena je rasvjeta i postavljene su kamere za praćenje prometa, a promet kroz njega ponovno je uspostavljen nakon ulaganja od oko pola milijuna eura.

No, na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode nedavno je objavljen video koji je privukao pozornost građana. Na snimci se vidi djevojka kako trči unutar tunela. iako, na samom početku tunela koji je dug 870 metara jasno stoje dva prometna znaka izričitih naredbi 'ZABRANJA KRETANJA ZA PJEŠAKE'.

Možda ih ova dama ipak nije vidjela pa se odlučila na svoj ‘ekološki’ jogging kroz tunel, pružajući prolaznicima neobičnu, ali zabavnu scenu.

- U zdravom tijelu, zdrav duh - stoji u opisu videa.