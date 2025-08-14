Zabranjena vožnja na jednom od najpoznatijih trgova: "Proleti pored mene kao budala"

U Osijeku je od utorka zabranjeno prometovati biciklima, ali i električnim romobilima kroz sam centar grada, točnije, Trg slobode.

Građani Osijeka pozdravljaju takvu odluku policije. Smatraju da je brza vožnja, pogotovo romobila – postala prava opasnost.

Ispred svih ulaza na osječki Trg slobode u centru grada postavljeni su novi znakovi. Zabranjena je vožnja biciklima, romobilima i svim drugim vozilima, osim hitnih službi i dostavnih vozila, piše Dnevnik.