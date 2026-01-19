Zabranilo Thompsona na Euru: Reagirao EHF, više se neće puštati "Ako ne znaš šta je bilo"

Prvi veći skandal na Europskom prvenstvu u rukometu upravo se dogodio. Tijekom utakmice Hrvatske i Gruzije, odigrane u Malmö Arena, u dvorani je puštena pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", čije su pjesme u pravilu zabranjene na međunarodnim sportskim natjecanjima.

Švedski dnevni list Aftonbladet piše da je incident je izazvao reakcije dijela publike, a ubrzo se oglasio i Europski rukometni savez (EHF), koji je potvrdio da se radi o propustu.

“Žalosno je što se to dogodilo i to se nije smjelo dogoditi”, poručili su iz EHF-a u odgovoru švedskim medijima.

Pjesma nije bila na službenoj playlisti

Iz EHF-a navode kako sporni glazbeni zapis nije bio dio službene playliste odobrene za utakmicu, niti se nalazio na popisu pjesama koji je prethodno pregledan za sva prvenstvena borilišta.

“Sve pjesme na službenim playlistama za sve dvorane pregledali su organizatori i EHF prije početka prvenstva”, stoji u priopćenju Saveza.

Prema istom izvoru, hrvatska reprezentacija je na dan utakmice u više navrata tražila da se pjesma pusti, no ti su zahtjevi navodno bili odbijeni. Unatoč tome, pjesma je na kraju ipak emitirana, a EHF nije pojasnio kako je do toga došlo.

EHF: Ne predstavlja vrijednosti prvenstva

Europski rukometni savez jasno je poručio kako sporni glazbeni sadržaj ne odražava vrijednosti Europskog prvenstva, naglasivši da je incident odmah interno komuniciran svim timovima zaduženima za zabavni program u dvoranama.

“Poduzeli smo sve kako se ovakva situacija više ne bi ponovila”, poručili su iz EHF-a.

Utakmica u sjeni incidenta

Unatoč cijelom događaju, Hrvatska je u dramatičnoj utakmici pobijedila Gruziju. Hrvatsku reprezentaciju u Malmöu uskoro očekuju novi ispiti – susret protiv Nizozemske, a potom i ogled sa Švedskom u završnici skupine.