Duvnjak nakon utakmice s Gruzijom: 'Nije bilo lako za gledat'

Hrvatska reprezentacija stigla je do pobjede u prvoj utakmici Europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona namučili su se, ali su ipak stigli do važne pobjede.

Hrvatskoj sada slijedi dvoboj protiv Nizozemske. Ta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak od 18 sati. Susret s Gruzijom je s tribina pratio bivši kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak koji je za RTL podijelio svoje dojmove o premijeri hrvatskih rukometaša.

'Nije bilo lako za gledati, ali čestitke dečkima što su izvukli utakmicu na kraju, dva boda se pišu. Sutra je novi dan, pogledati što je bilo dobro, što loše. Treba dobro analizirati utakmicu i pripremiti se za bitnu utakmicu protiv Nizozemske', rekao je Domagoj Duvnjak.