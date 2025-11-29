Zaboravite na omekšivač: Ovaj sastojak učinit će vaše ručnike super mekanima

Većina ljudi želi da njihovi ručnici budu mekani i ugodni na dodir nakon pranja. Međutim, često se događa da, unatoč korištenju omekšivača, ručnici ostanu tvrdi i grubi.

Prava tajna savršeno pahuljastih ručnika krije se u pravilnom održavanju i upotrebi određenih prirodnih sastojaka koji ih čine mekanima i ugodnima za kožu. Stručnjakinja za čišćenje Lynsey Crombie otkrila je svoj jednostavan način da vrati mekoću ručnicima, a svatko to može učiniti od kuće.

"Recite zbogom tvrdim ručnicima koji grebu", rekla je "Kraljica čistoće". Crombie je podijelila svoje stručne savjete sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama objavljujući isječak sebe kako pere rublje. Složila je hrpu mekanih ručnika i objasnila da ljudi mogu postići iste rezultate kao i ona, piše Daily Express.

"Nemojte pretjerivati ​​s proizvodom, nakupine kemikalija mogu se zaglaviti u vlaknima. Koristite tekućinu za pranje rublja, a ne prašak. Prašak ne dobiva uvijek dovoljno vode u novijim perilicama da se potpuno otopi. Zamijenite omekšivač za bijeli ocat. Protresite ih dok izlaze iz perilice da biste ih prozračili. Koristite nisku temperaturu u sušilici jer visoka temperatura može oštetiti vlakna", samo su neki od njezinih savjeta.

Bijeli ocat je ekološki prihvatljiv i može ukloniti mast, mrlje te neutralizirati neugodne mirise. Također može razgraditi ostatke deterdženta koji su se nakupili na ručnicima, djelujući kao prirodni omekšivač tkanine. Stručnjaci su preporučili oko jednu šalicu bijelog octa u ciklusu ispiranja. I ne brinite, vaši mekani ručnici neće izaći s mirisom octa jer se on raspršuje tijekom pranja.

Ručnici postaju tvrdi zbog nakupljanja deterdženta i omekšivača, što stvara voštani premaz na vlaknima i sprječava ih da pravilno upijaju vodu. Neki od njezinih pratitelja već su isprobali savjete. "Moji ručnici su puno bolji otkako slijedim vaš savjet", napisala je jedna osoba. "Koristim ocat jer sam pročitala vaše savjete, ručnici ispadaju prekrasni", dodala je druga. "Bijeli ocat djeluje tako dobro", primijetila je treća, piše Večernji.

Ako koristite bijeli ocat, nije preporučljivo istovremeno koristiti sodu bikarbonu. To može uzrokovati kemijsku reakciju koja bi se čak mogla preliti iz perilice, stoga ih je najbolje koristiti u odvojenim pranjima. Za dubinsko čišćenje samo koristite bijeli ocat bez deterdženta i omekšivača.