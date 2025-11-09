ZABOK - SPLIT 79-83: Pobjeda Splita u gostima

Slavili su gosti rezultatom 79:83. Prvo je poluvrijeme otišlo na stranu domaćina (24:22, 25:19), a drugo gostima (16:28, 14:21).
Najučinkovitiji igrač Splita bio je Kučić 16, 2sk, 2as, a potom Drežnjak 13, 4sk, 1as, 1blk; Stephens 12, 9sk, 1as, 1blk; Myers 9, 7sk, 9as, 2ukr; Sikirić 9, 1sk, 1as, 1blk; Radošević 8, 6sk, 2as, 1ukr; Jordano 7, 2sk, 2ukr; Marinelli 5; Dragić 2, 3sk, 4as; Perasović 2, 3sk; Svoboda 1sk, 1ukr i Antichevic 1sk.
Split će iduću utakmicu odigrati 14. studenog protiv Borac Mozzarta na Gripama u sklopu 7. kola AdmiralBet ABA lige.
