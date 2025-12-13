Zabilježen nagli porast oboljelih od gripe, tisuće oboljelih: "Cijepite se"

Gostujući u Studiju 4 HRT-a, internist i pulmolog dr. Saša Srića, voditelj Odjela interne medicine KBC-a Zagreb, govorio je o snažnom valu gripe i drugih respiratornih bolesti koji je zahvatio Hrvatsku te upozorio da najteži dani tek slijede.

Istaknuo je kako je ove godine gripa došla otprilike mjesec dana ranije nego u prethodnim sezonama te da je zabilježen gotovo dvostruki porast oboljelih u samo tjedan dana.

- Za sada su na području Republike Hrvatske registrirana dva smrtna slučaja zbog komplikacija, je li riječ o samoj gripi ili sekundarnim komplikacijama, nemamo precizne podatke, rekao je dr. Srića.

Naglasio je kako trenutačni brojevi ne izazivaju paniku, ali daju razlog za ozbiljnu zabrinutost.

- Oni najžešći dani, kada ćemo imati pravu preplavljenost i ekspanziju bolesti, tek su pred nama, upozorio je.

Govoreći o mogućim razlozima ovako snažnog vala, objasnio je kako jasan razlog još nije moguće točno definirati.

Ove godine cijepljeno manje ljudi

- Moguće je da su se prvi slučajevi pojavili ranije nego inače. Ljudi su u stalnim kontaktima, a zasigurno imamo i manji broj cijepljenih. Ove godine je cijepljeno manje ljudi, rekao je.

Posebno je naglasio kako cijepljenje i dalje ima smisla.

- Često naši sugrađani misle da je, kada epidemija počne, kasno za cijepljenje. Dok god traje epidemija gripe, a osoba nema respiratorne simptome ni povišenu temperaturu, može se cijepiti. Apeliramo - cijepite se, poručio je.

Snažan udar gripe na mlađu populaciju

Dr. Srića upozorio je i na snažan udar gripe na školsku populaciju, što je ove godine izraženije nego ranije.

- Ove godine više su zahvaćeni učenici osnovnih i srednjih škola, dok je prethodnih sezona starija populacija bila najugroženija, rekao je.

Dodao je kako su posebno osjetljive skupine predškolska djeca i novorođenčad, zbog čega je važno iz dana u dan pratiti razvoj situacije.

- Pacijenti s visokom temperaturom od preko 39 stupnjeva, jakim bolovima u mišićima, općom slabošću, kašljem i otežanim disanjem najčešće se upućuju u infektivnu kliniku, objasnio je.

Gripa ove sezone ima produljeniji tijek

Osvrćući se na pitanje simptoma, dodao je da gripa ove sezone ima teži i produljeniji tijek.

- Gripa nije interferirala sa sojem COVID-a, ali je mutirala. Svi koji su cijepljeni bit će u velikoj mjeri zaštićeni, ali influenca tipa A mutirala je i jednim dijelom zaobilazi cjepivo. Cijepljeni su u velikoj mjeri zaštićeni, ali ove godine možemo očekivati žešće i dugotrajnije simptome i više komplikacija, rekao je.

Kao najopasnije komplikacije naveo je upalu pluća, upalu srčanog mišića (miokarditis) te u rijetkim slučajevima encefalitis, na koji treba posumnjati kod smetenosti i poremećaja svijesti.

Na kraju je istaknuo važnost bolovanja i odgovornog ponašanja.

- Gripa se mora odležati, i to od pet do sedam dana. Većina pacijenata neće trebati hospitalizaciju. No pozivam da se ljudi s blagim simptomima ne okupljaju u hitnim prijemima, nego da se prvo liječe kod kuće - snižavanjem temperature, hidracijom, jačanjem imuniteta - te da se jave liječniku obiteljske medicine. U bolnicu treba ići tek kod pojave komplikacija, zaključio je dr. Srića.