Zabava za najmlađe: Ne propustite radionicu "Legenda o Marjanu i zmaju"

U srijedu, 5. studenoga 2025. godine, od 17:00 do 19:00 sati, u prostorijama Gradskog kotara Gripe (Ulica Matice hrvatske 16, Split) održat će se nova dječja radionica u sklopu programa “Radionice za djecu”, koju provodi Udruga Ana – Udruga za pomoć djeci i obiteljima.

Ovoga puta tema je “Legenda o Marjanu i zmaju” – bajkovita priča o dječaku koji je dobrotom i hrabrošću nadvladao strah i promijenio tijek legende.

Djeca će najprije poslušati kratku priču o legendarnom zmaju s Marjana koji nije bio strašan, već usamljen. Nakon razgovora o značenju dobrote, prijateljstva i hrabrosti, mali sudionici izrađivat će vlastite zmajeve od papira, kartona i boja. Svaki zmaj imat će svoje ime i moć – moć ljubavi, hrabrosti, smijeha ili zaštite.

Radionicu će voditi Karmen Vrgoč, suradnica Udruge Ana, koja će djecu kroz igru i razgovor potaknuti na razmišljanje o tome kako i najmanji postupci mogu promijeniti svijet oko nas.

"Legende i priče imaju čarobnu moć – kroz njih djeca uče o životu, hrabrosti i dobroti. Ova radionica spaja lokalnu tradiciju i dječju maštu, a upravo u toj kombinaciji nastaju najljepše ideje i osjećaji. Naša misija je da svako dijete osjeti koliko vrijedi i da zna da i ono može ‘pobijediti svog zmaja’, ma koliko mali bio", kaže Ana Duga, predsjednice Udruge Ana.

Udruga Ana zahvaljuje Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na trajnoj podršci programima za djecu, kao i Gradu Splitu, Gradskom kotaru Gripe i gospodinu Karlu Pilku na pomoći u organizaciji prostora i svih aktivnosti.