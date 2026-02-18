Za volan već sa 17 godina?! Nakon 27 poginulih mladih vozača stiže velika promjena zakona

Prošle godine mladi vozači skrivili su prometne nesreće u kojima je smrtno stradalo 27 osoba. Unatoč tomu, smanjuje se dobna granica.

"Najveća izmjena je da će osobe sa 17 godina moći upravljati vozilom. Međutim s njima će u toj godini dana, dok ne napune 18, biti punoljetna osoba starija od 24 godine koja nije kažnjavana", objasnio je Josip Mataija iz Ravnateljstva policije za DnevnIk Nove TV.

Prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama, nasreću, manje je nego u istom razdoblju lani.

"U mjesec i pol dana koliko je prošlo bilježimo poboljšanje svih statističkih pokazatelja, dakle i prometnih nesreća i teškog stradavanja. Na današnji dan imamo šest osoba manje smrtno stradalih u prometnim nesrećama nego što je to bilo prošle godine", dodao je Mataija.

Daleko je to od idealnog. Vozači pod utjecajem alkohola krivi su za prometne nesreće u kojima je poginulo 47 osoba, od 261 koliko ih je poginulo u prometu.

"Alkohol djeluje na naše kognitivne funkcije stvarajući jedan lažan osjećaj toga da smo nedodirljivi. Stvara se jedan lažni svijet koji kad se nađete u situaciji vožnje auta, može imati pogubne posljedice", objasnila je Ljiljana Mikuš iz Hrvatskog psihološkog društva.

Struka ističe da sigurnost u prometu počiva na pet osnovnih elemenata.

"Prvi su inženjerske mjere, drugi kažnjavanje, treći edukacija, četvrto je unapređenje hitnih službi, peto je evaluacija svih elemenata i djelovanje tamo gdje može biti najefikasnije. Napomenuo bih da je edukacija jedan od najjačih alata s kojima možemo povećati sigurnost prometa", smatra Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Više o toj temi pogledajte u prilogu reporteraDnevnika Nove TV Vanje Margetića.