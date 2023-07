Za vikend velika (humanitarna) fešta na Klisu: MK Free Riders organiziraju koncert Gustafa i Opće opasnosti!

Fenomenalna zabava očekuje nas ovog vikenda na možda najneočekivanijem mjestu: Kočinjem brdu iznad Klisa! Tamo će se, na sređenoj 'ledini' kao i prošle godine, održati moto susret u organizaciji domaćeg MK Free Riders Klis, a program za petak i subotu je za poželjeti, nebitno jeste li vozači motocikla ili 'samo' ljubitelji dobre glazbe, spize i zabave...

Program su nam najavili Mijo Smodlaka, predsjednik MK Free Riders te načelnik Općine Klis Jakov Vetma i zamjenik direktorice TZ Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella.

'Ulaz je za motoriste besplatan, za sve ostale pet eura. Cijena pića i hrane će također biti simbolična, jer je moto susret humanitarnog karaktera kao i prošle godine. Skupimo neke novce koje dobiju najugroženije obitelji u Klisu, to radimo u dogovoru s Općinom. Prošle godine je na susretima bilo oko tri tisuće ljudi, ove očekujemo barem pet! - siguran je predsjednik Smodlaka. Kliški motoklub osnovan je 2005. godine iz druženja nekolicine prijatelja, a sada broji 23 člana, od 21-godišnjaka do gotovo 70-godišnjeg bajkera...

Načelnik Vetma zahvalio se predstavnicima motokluba na prošlogodišnjoj donaciji, naglasivši kako je lokacija savršena za moto-susrete te da nema namjeru dalje komercijalizirati taj prostor - općina je tu da podrži sve udruge građana na svom području, a ovo je jedna odlična inicijativa koja se dobro uklopila u program Kliškog kulturnog ljeta. Stella je također naglasio moto-turizam kao jednu granu turističke djelatnosti koja nije toliko razvijena i razvikana na prostoru naše županije, zbog toga dva dana fešte na Kočinjem brdu puno znači.

Joško Bonači, moderator najave ovog događanja, svojevrsni je jamac kvalitete jer, kako je sam priznao u jednom trenutku, bio je na puno moto susreta, ali prošlogodišnja na Kočinjem brdu je ipak bila nešto posebno. Peogram inače započinje u petak popodne dolaskom gostiju, u 20,30 je službeno otvorenje, a zatim kreće svirka domaćeg Dreamers banda, da bi u 23,30 sati binu preuzeli Gustafi. Za subotu od 18 do 20 sati je predviđen defile Klisom, zatim se vraća u bazu gdje se organiziraju tradicionalne moto igre.

Nakon 21 sat kreće glazba uživo, a vrhunac je pola sata iza ponoći kada nastupa Opća opasnost! E, i kako do Kočinjeg brda? Starom cestom preko Klisa prema Muću, a na samom prijevoju iznad Klisa, prije nego li se spustite do skretanja za Lećevicu, skrenete desno i vozite nekih 400 metara. Uglavnom, smetnji nema, a zabava je zagarantirana: kako je naglasio dopredsjednik MK Free Riders Klis citirajući poznatu motociklističku, 'come in peace or stay at home'.