Za Valentinovo u Arheološki muzej u Splitu ili u Salonu? Ljubav prema kulturno-povijesnoj baštini u dvoje!

Povodom Valentinova, Arheološki muzej u Splitu poziva posjetitelje da Dan zaljubljenih obilježe u okruženju koje stoljećima čuva priče o ljudima, odnosima i emocijama. Ljubav, bliskost i zajedništvo nisu teme rezervirane samo za moderno doba. One su duboko utkane u kulturno-povijesnu baštinu koju Arheološki muzej u Splitu svakodnevno čuva, istražuje i predstavlja javnosti.

Kako bi dodatno potaknuo zajednički posjet, Arheološki muzej u Splitu pripremio je posebnu valentinovsku ponudu namijenjenu dolasku u paru. Naime, u subotu, 14. veljače 2026. godine - na Valentinovo, vrijedi jednostavno pravilo: kupnjom jedne ulaznice, muzej mogu posjetiti dvije osobe. Ponuda je osmišljena kao poziv na zajednički doživljaj, bilo da dolazite kao par, prijatelji ili članovi obitelji.

Akcija se odnosi na posjet Arheološkom muzeju u Splitu, kao i na arheološki lokalitet Salona, jedan od najvažnijih antičkih gradova na istočnoj obali Jadrana. Posjetitelji tako imaju priliku Valentinovo provesti u muzejskoj atmosferi ili na otvorenom arheološkom prostoru ili u idealnom slučaju, oba lokaliteta.

Motivi ljubavi, bliskosti i odnosa među ljudima prisutni su u arheološkoj građi kroz reljefe, nadgrobne spomenike, natpise, mitološke prizore... Ova valentinovska ponuda zamišljena je kao samostalni obilazak, u vlastitom ritmu i bez vremenskog pritiska. Prošetajte muzejskim prostorima, zadržite se ondje gdje vas nešto posebno zainteresira i istražite detalje koji vam privuku pažnju. Upravo u takvom mirnom, osobnom doživljaju često se otkrivaju najzanimljivije priče. U tom kontekstu, valentinovska akcija Arheološkog muzeja u Splitu nije samo pogodnost pri kupnji ulaznice, već poziv na zajedničko istraživanje i na posebno vrijeme provedeno zajedno, udaljeno od svakodnevne buke i užurbanosti.

Za sve koji ove godine traže drugačiju ideju za Valentinovo, Arheološki muzej u Splitu nudi spoj kulture i zajedničkog iskustva. Zgodno, zar ne?