Za Uskrs Hrvati planiraju veće troškove, evo što je najviše poskupjelo

U četiri tjedna uoči Uskrsa hrvatski građani potrošit će više od 2,26 milijardi eura, oko 9% više nego prošle godine, procjenjuju iz Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK). Prošle godine u razdoblju od četiri uskrsna tjedna izdano je 119,5 milijuna računa te je ostvaren promet u iznosu od 2,07 milijardi eura, s tome da, kažu iz HGK, na određene oscilacije može utjecati i kalendarsko pozicioniranje Uskrsa, budući da je riječ o pomičnom blagdanu, zbog čega je za realniju sliku potrebno razmatrati dulje vremensko razdoblje, piše Večernji list.

Kako bilo, pozitivni trendovi u prometu trgovine na malo bilježe se od početka godine, a njihov nastavak očekuje se i u tjednima uoči i tijekom Uskrsa. Podaci Porezne uprave o fiskaliziranim računima u djelatnosti trgovine na malo (izuzev trgovine motornim vozilima i motociklima) potvrđuju nastavak rasta potrošnje u razdoblju od početka godine do 22. ožujka. U tom je razdoblju zabilježen rast broja računa od 2,31 posto, kao i porast njihovog ukupnog iznosa od 6,40 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u siječnju 2026., u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet trgovine na malo realno je porastao za 3%. Time se nastavlja rast realnog prometa u trgovini na malo, koji na godišnjoj razini traje već 34 mjeseca zaredom.

Uskrsni tjedan tradicionalno donosi vrhunac potrošnje, osobito u tri dana uoči Uskrsa, na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu. U trgovini na malo najviši iznos fiskaliziranih računa očekuje se u petak, kada se kupuje većina svježih namirnica. Primjerice, na Veliki petak 2025. u trgovini na malo fiskalizirano je 110,67 milijuna eura.

Dok je početkom godine međunarodno okružje bilo relativno stabilno, eskalacija sukoba na Bliskom istoku u ožujku naglo je pogoršala gospodarske uvjete i povećala neizvjesnost. Sukob je narušio opskrbu energentima i doveo do snažnog rasta cijena, a taj se učinak može preliti na cjelokupni opskrbni lanac.

- Unatoč visokoj razinu neizvjesnosti i izazovnom okruženju uvjetovanom geopolitičkom nestabilnošću te posljedično višim cijenama energenata i gnojiva, kao i rastom troškova proizvodnje, od početka godine promet u maloprodaji, i prema broju i prema iznosu fiskaliziranih računa bilježi pozitivan trend. Ti pokazatelji upućuju na to da bismo u nadolazećim uskrsnim blagdanima, uz pretpostavku da se poremećaji na tržištu zadrže na što nižim razinama, mogli zabilježiti veću razinu potrošnje nego prošle godine. Istodobno, važno je da potrošači biraju domaće proizvode kad god je to moguće, jer time izravno podupiru domaću proizvodnju, gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta - komentira Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Kad su u pitanju namirnice koje se u većoj mjeri troše tijekom uskrsnih blagdana, unatoč usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda, koja je u veljači iznosila 2,6 posto, cijene pojedinih proizvoda i dalje pokazuju trend rasta. Prema podacima za veljaču, najveći porast zabilježen je kod jaja (10 posto), svježe ribe (7 posto) te svježe janjetine (7,2 posto), kao i junetine i teletine (20 posto). Kod namirnica za pripremu kolača maslac bilježi pad cijene već 11 mjeseci zaredom, cijena brašna je stabilna, dok cijena čokolade i dalje raste. Iz HGK pozivaju građane da i ovih blagdana biraju kvalitetne domaće proizvode označene znakovima Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, koji jamče izvrsnost i podrijetlo. Takvim odabirom ne samo da podržavamo domaću proizvodnju, već i doprinosimo jačanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, što gotovo 30 godina promiče i kampanja HGK Kupujmo hrvatsko.