Za tjedan dana počinje Weekend svih Weekenda: Najveće izdanje dosad u Rovinju

Još nas samo tjedan dana dijeli od početka Weekenda.18, najvećeg regionalnog festivala komunikacija, medija i biznisa. Od 18. do 21. rujna očekuje nas punoljetno izdanje festivala u kojem se pod jednim krovom okuplja šest tematskih cjelina, Weekend.18, HR.Weekend, AI.Weekend, Finance.Weekend te premijerna izdanja Investment.Weekenda i Energy.Weekenda, a jedna ulaznica vrijedi za sve.

„Od skromnijih početaka do današnjeg dana, Weekend Media Festival je evoluirao u ključnu platformu za razmjenu ideja, inspiraciju i profesionalno umrežavanje. Ove godine, s ponosom predstavljamo najopsežniji program dosad, koji uključuje i neke nove festivale, kako bismo odgovorili na rastuće zahtjeve naše publike za dubljim uvidima i širim tematskim rasponom“, istaknuo je Tomo Ricov, direktor programa Weekenda.18 i suvlasnik agencije Pepermint.

Boris Kovaček, direktor festivala i suvlasnik agencije Pepermint, dodaje: „Weekend nije samo platforma za učenje, već mjesto gdje se spajaju ljudi, ideje i kreativna rješenja. Svaka sekunda provedena na festivalu prilika je za rast, učenje i stvaranje novih suradnji.”

Kritički pristup medijima, industriji i mladim generacijama

Weekend.18 i ove godine okuplja impresivna imena. Lara Boro, CEO The Economist Groupa, govorit će o ulozi medija u vremenu geopolitičkih previranja, dok će legendarni američki novinar i autor Michael Wolff govoriti o aktualnoj politici predsjednika Trumpa. Nagrađivana novinarka Mariana van Zeller, autorica serijala “Trafficked”, povest će publiku iza kulisa globalnog crnog tržišta, dok će se urednica i voditeljica na RTL-u Mojmira Pastorčić osvrnuti na žensko preuzimanje informativnog programa. Uz njih, dolaze i brojni drugi govornici koji će otvoriti teme poput nacionalnih stereotipa, fenomena hejtera u društvu te izazova izvještavanja u doba globalnih kriza.

Dolaze i Zoran Šprajc, urednik i voditelj “Stanja nacije” na RTL-u, Boris Jokić, psiholog i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja. Razgovoru o društvenim i kulturnim razlikama u regiji pridonijet će Dragoljub Petrović, urednik dnevnog lista Danas, Ante Tomić, pisac i kolumnist te kantautor Zoran Predin.

Na Weekend pozornicu stižu i James Taylor, nagrađivani keynote speaker o kreativnosti, inovacijama i umjetnoj inteligenciji, Federico Paderni, izvršni direktor za tržišta u razvoju u regiji EMEA u X-u. Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, Pete Radovich, viši kreativni direktor i potpredsjednik produkcije CBS Sportsa i Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala, će uz Hrvoja Krešića, TV reportera N1, povezati sport i leadership.

Ovogodišnji Weekend pokrit će različite teme od fenomena najpopularnije tinejdžerske serije u Hrvatskoj, korištenja umjetne inteligencije u kazalištu, medijske etike i društvenih fenomena do sportskih strategija, inovacija u digitalnim platformama i kampanja za pamćenje, čime potvrđuje svoju poziciju kao mjesto susreta znanja, inspiracije i networkinga.

Kako HR gradi povjerenje i lidere budućnosti

HR.Weekend po treći put donosi uvide u transformaciju ljudskih resursa i nove modele rada. Ilya Bonic, predsjednik odjela za karijere i voditelj strategije u Merceru, govorit će o budućnosti talenata, dok će Alen Premužak, poslovni trener i coach, otkriti zašto je strateško razmišljanje ključno za HR. Asli Oktay, voditeljica ljudskih potencijala u BAT Adria, pokazat će kako se talenti razvijaju od junior razina do liderskih pozicija.

Pitanje transparentnosti plaća bit će u središtu razgovora Antonije Kapović, direktorice ljudskih potencijala u Bugatti Rimac i Daliborke Štulić, senior ekspert za nagrađivanje i HR digitalizaciju u INA Grupi, uz moderaciju Nives Raič iz Ericsson Nikola Tesla. Uz to, Tanja Jurin, docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i seksualna terapeutkinja, govorit će o romantičnim odnosima na radnom mjestu, dok će dr. sc. Boris Balent, sportski psiholog GNK Dinama, pokazati što HR može naučiti iz sportskog svijeta.

Umjetna inteligencija u akciji - kreativnost i etički izazovi

Drugo izdanje AI.Weekenda okuplja najistaknutija imena domaće i regionalne AI scene. Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor Orqe, Ervin Jagatić, Product Director u Infobipu, Božidar Pavlović, partner u Aymo Ventures, Alex Buvač, CEO Own.Solutions, Matej Kuhar, voditelj odjela za podatkovnu znanost u Aircashu i Dina Hrastović, članica upravnog odbora CroAI govorit će o konkretnim primjenama umjetne inteligencije i razvoju domaćeg AI ekosustava.

Na scenu dolaze i globalna imena, Lukasz Gabler, voditelj javnih politika za srednjoistočnu Europu u TikToku te Marek Brazina, Customer Engineering Lead CEE u Google Cloudu. Publiku očekuju i Sheel Mohnot, suosnivač Better Tomorrow Venturesa te Vishal Harnal, Managing Partner u 500 Global, lideri koji otkrivaju kako AI transformira financije, investicije i globalno tržište.

Od investicija do energije: primjeri i rješenja iz prve ruke

Investment.Weekend okuplja globalne investitore i lidere, kao što su George Yeo, bivši ministar vanjskih poslova Singapura, Luis Oganes, glavni ekonomist, J.P. Morgan, Melk Bucher, menadžer za privatna infrastrukturna ulaganja u Partners Group, Jože Rant, CFO Aircasha, Victor Dodig, predsjednik i CEO Canadian Imperial Bank of Commerce i mnogi drugi.

Finance.Weekend fokusira se na moderne financije i ESG inicijative s praktičnim studijama slučaja. Neki od govornika su Michael Boyd, bivši direktor riznice Applea, Matija Kovačević, CFO Hrvatskog Telekoma, Anita Lazović, CFO Orion Telekoma, Matija Mandić, CFO Telemacha te Ivana Krajinović, partnerica u EY-u.

Prvi Energy.Weekend Powered UP by E.ON donosi rješenja za energetsku tranziciju, uključujući obnovljive izvore, e-mobilnost i nove poslovne modele. Predavanje Korada Kolevića “Kako svijet izgleda 2045. godine?” otvorit će festival, a paneli “Proizvodimo vlastitu struju - i ne, nismo hipi ekipa powered by INA” s Hrvojem Glavašem iz Ine i Flaviom Gregorovićem iz Valamar Riviere te “Elektrana za 1 EUR. Gdje je kvaka?” s Romanom Šantar iz TAPI-ja i Tomislavom Vukmanovićem iz E.ON-a omogućuju rasprave o praktičnim rješenjima i izazovima za industriju i društvo.

Poslovni razgovori vode se i nakon ponoći

Uz bogat dnevni program, posjetitelje očekuje i noćni dio zbog kojeg Weekend već godinama nosi titulu festivala za pamćenje. Prvu večer otvara Tihomir Pop Asanović s prijateljima uz jazz-fusion zvuk, petak donosi spektakularni nastup svjetske DJ zvijezde Jax Jonesa te O-UNIVERSE party, dok će u subotu The Swingers i legendarni 90s party s Tajči, Mineom, Ilanom Kabiljom, Vlatkom Pokos i Ivanom Banfić rasplesati Rovinj do jutra.

Za lakše snalaženje prije i tijekom festivala, preuzmite My.Weekend aplikaciju. Jedna ulaznica vrijedi za sve festivale, a cjelokupni program i više informacija dostupni su na službenoj stranici festivala te putem društvenih mreža Instagram, TikTok, LinkedIn i Facebook.