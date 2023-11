ZA NJEGA KAŽU DA JE 'SUPERSTAR' Talentirani mladi Splićanin, kojeg prate deseci tisuća ljudi, otkriva: "Uskoro izlaze moje dvije nove pjesme i to božićne"

Ako je suditi prema komentarima koji posljednjih tjedana kruže među mlađom populacijom, ali i društvenim mrežama, talentirani Splićanin Marin Novaković novi je hrvatski 'Superstar'. Istaknuo se glasom, plesom ali i stasom među stotinama talentiranih kandidata u glazbenom megaspektaklu na RTL televiziji.

- To je ono što se kaže, evo paket na jednom mjestu - rekao je Tonči Huljić, član žirija nakon Marinovog nastupa. Složio se s tim Filip Miletić.

- Imaš to u sebi, sve što treba za ovaj show, ali trebaš to bildati - komentirao je.

Između priprema za RECALL nastup u 'Superstaru' i kreiranja sadržaja, Marina smo uspjeli uhvatiti da nam ispriča kako se odlučio prijaviti u ovo natjecanje, ali i mnoge detalje iz privatnog života...

- Ljubav prema glazbi osjetio sam kad sam imao šest godina. Došlo je sve spontano, svi u obitelji su muzikalni, pjevaju, sviraju, moj djed je bio poznati poljički harmonikaš. Nekako nije bilo pitanje hoću li i ja krenuti u tom smjeru. Prvi glazbeni počeci dogodili su se u dječjem crkvenom zboru, a kada sam krenuo u 1. razred osnovne škole, priključio sam se i školskim zborovima, a uz to sve upisao sam se i na ples i glumu - kazuje nam ovaj talentirani mladić na početku razgovora.

Marin je splitsku adresu, zamijenio zagrebačkom. Sada nam otkriva i povod...

- U Zagreb sam se preselio prvenstveno s ciljem upisa na glumačku akademiju. Na akademiju nisam upao, a grad mi se u međuvremenu svidio. Zagreb pruža puno više mogućnosti nego Split u svakom smislu, ritam života mi je ovdje puno draži - otkriva nam.

Na trenutak je zastao na pitanje nedostaje li mu njegov rodni grad, ali uslijedio je kratak i jasan odgovor.

- Ne mogu reći da mi Split nedostaje, ja sam onaj Dalmatinac koji može živjeti bez mora. Ali mogu reći da mi nedostaju prijatelji koji žive dole. Tako da kad dolazim u Split, najviše dođem zbog njih, a to se dogodi nekoliko puta godišnje.

Čime se trenutno baviš?

- Bavim se društvenim mrežama. Imam svoj obrt za promidžbene usluge. Pored toga bavim se i muzikom, kreiram nove stvari, idem na satove pjevanja i plesa. Zabavno mi je, ne mogu se žaliti.

'Ne smeta mi kad me nazivaju influencerom'

Mnogi već znaju, a neki će to tek saznati, Marina na društvenim mrežama prati oko pola milijuna ljudi. Neizostavno je bilo upitati ga smeta li mu kad ga se naziva influencerom? Te koliko vremena provodi na Instagramu i Tik Toku?

- Iskreno ja i zaboravim koliko mene ljudi prati, skoro pola milijuna ljudi je stvarno velika brojka. Ne smeta mi kad me nazivaju influencerom jer to i jesam na kraju dana, svidjelo se to meni ili ne, samim tim što imam društvene mreže i što me prati toliki broj ljudi stavlja me u tu kategoriju.

Ono što me smeta je što ljudi imaju predrasude infulencerimama. Gledaju površno na to pa samim tim donose i površne zaključke, da ne kažem pogrešne.

Na Tik Toku i Instagramu provodim jako puno vremenas obzirom da mi je to i posao i zabava, sigurno 7 sati provedem na istima. Nekad mi je za jedan video potrebno i 10 sati. Ovisi naravno i što snimam i za koji brend. Od početne kreativne ideje, preko snimanja iste, pa do uređivanja samog videa...to zahtjeva jako puno vremena.

Koja ti je društvena mreža draža i koliko ti je vremena potrebno da snimiš jednu sliku/video?

- Hmmm....pa neka bude TikTok, trenutno sam u moodu više za video sadržaj nego za slike.

Zaustavljaju li te ljudi na cesti, pozdravljaju, traže fotografiranje?

- Da, i to mi je preslatko. Za sada to nije u toliko velikoj mjeri da mi stvara nelagodu, nadam se da će tako i ostati u granicama normale. Većinom su to mlađa populacija i djeca. Bude mi drago kad vidim da njima to stvarno nešto znači, a meni je sekunda života.

Mnogima je Marin već poznato lice. Kamere, kao ni sudjelovanje u televizijskom showu su za njega nije strano. Na malim ekranima Marina smo gledali tijekom posljednje sezone Big Brothera kada je bio jedan od stanara.

Po završetku showa, nastavio je graditi glazbenu karijeru i danas s ponosnom kaže daima tri singla.

U travnju 2017. godine izdao je pjesmu Sahara.

- Do sada imam tri singla i jedan mashup duet suradnju. Trenutno radim na nekoliko novih projekata. Ono što mogu otkriti je to da uskoro izlaze moje dvije nove pjesme i to božićne. Oduvijek mi je želja bila imati božićnu pjesms obzirom na to da mislim da sam ja najveći fan Božića ikad i svega što to magično razdoblje sa sobom nosi. Jedva čekam da ih čujete! Izlaz jako jako brzo.

U razgovoru za portal Dalmacija Danas otkrio je kako se odlučio prijaviti u Superstar?

- Vidio sam najavu i bilo mi je u glavi "Zašto ne? Ne mogu ništa izgubiti". Talent showovi mogu biti super odskočna daska ako to znaš iskoristit, neovisno o plasmanu u showu. Tako da nije mi dugo trebalo da se prijavim.

'Bio sam prvi audicijski kandidat'

Marin je dobio tri "da" za prolazak dalje te je Tonči odlučio ostati suzdržan. Zanimalo nas je li ga Tončijevo suzdržan 'dotaknulo', ipak se radi o njegovom Splićaninu?

- Nikako. Svako ima pravo na svoje mišljenje, nekome se sviđam nekome ne. Sve je to legitimno. On što ta publika ne zna je da sam ja bio prvi audicijski kandidat. Bio sam prvi dan audicija, prvi po redu ja bih rekao da se to sve moralo tako dogoditi. A s druge strane tko je pratio emisiju mogao je vidjeti da mi je Tonći uputio dobre komentare i dobronamjerne konstruktivne kritike. Zahvalan sam svakom članu žirija na svim komentarima. Ja tu ne bi ništa mijenjao i sve bi isto ponovio.

Što ako si baš ti 'Superstar'?

- E pa to bi bilo baš super haha. Mada nezahvalno je da to ja komentiram, to bi ipak prepustio publici da odluči. Vidjet ćemo što nosi budućnost. Ono što ja mogu reći da ću dati maksimum od sebe u svemu što radim, pa tako i u ovom showu, a i generalno na svom glazbenom putu.

Imaš li nekog u glazbenom svijetu nekog tko te inspirira?

- Pratim jako puno glazbenika i umjetnika. Trenutno su mi na playlisti BLACKPINK, njih obožavam. Jako volim Beyonce, Rihannu, Malumu, JLo. Veliki sam obožavatelj njihove muzike i svega što rade, tako da ako bi morao izdvojiti nekoga neka to budu oni.

Za kraj nam je otkrio planove za budućnost...

- Radim na nekoliko ozbiljnih i velikih stvari. Najskorije što će se dogoditi su ta dva božićna singla. Izlaze ovog mjeseca i ne mogu vam opisati uzbuđenje koje imam. Vjerujem da će se svidjeti ljudima, a pogotovo mlađoj publici. Još se dosta toga sprema, ali o drugim stvarima i projektima ćemo kad za njih dođe vrijeme. Do tada, strpite se još malo i uskoro slušamo moje božićne pjesme.