Za mjesec dana stižu velike promjene o uplati novca, jedna greška bi vas mogla skupo koštati

Za točno mjesec dana uvode se nova pravila koje će zahtijevati da se ime primatelja i IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) kod svih bankovnih transakcija strogo podudaraju.

Sve je to dio Uredbe o instant plaćanjima (IPR), koja je već uvela obvezu da sve banke u eurozoni od siječnja ove godine moraju biti sposobne primati instant kreditne transfere u eurima, a od 9. listopada 2025. i slati takve uplate, čime se korisnicima osigurava da sredstva mogu biti prebačena u roku od nekoliko sekundi, neovisno o danu u tjednu ili praznicima.

Tog istog datuma, 9. listopada, uvodi se i nova sigurnosna mjera Verification of Payee (VoP), poznata i kao "semafor provjera", kojom se provjerava podudarnost imena primatelja i IBAN-a kod svake transakcije. Cilj je spriječiti prijevare, smanjiti pogreške i povećati povjerenje u digitalna plaćanja.

Sam VoP nije ograničen samo na instantna plaćanja, već se primjenjuje na sve kreditne transfere u eurima. Usluga će biti potpuno besplatna, piše Index.

Žele se spriječiti prevare

Od uvođenja SEPA plaćanja (Jedinstveno europsko platno područje, koje omogućava standardizirane i brze transfere u eurima), transferi u eurima obrađuju se samo na temelju IBAN-a, dok se ime primatelja ne provjerava, što su prevaranti koristili za različite prijevare, kao što su lažni računi ili manipulacije poznatim imenima primatelja.

Novi sustav VoP funkcionira kao automatska provjera u pozadini svake transakcije, uspoređujući uneseno ime i IBAN, a rezultati su prikazani u obliku semafora.

Zelena oznaka znači da se ime i IBAN u potpunosti podudaraju i uplata je sigurna za izvršenje. Žuta oznaka upozorava na manje razlike, poput tipfelera ili razmjene redoslijeda imena i prezimena, pri čemu je uplata moguća, ali s određenim rizikom. Crvena oznaka označava nepodudaranje podataka, što zahtijeva dodatnu provjeru prije nastavka s uplatom.

Pratite upozorenja

Ako pružatelj platnih usluga ne omogući sustav Verification of Payee (VoP) ili ne informira korisnika o ishodu provjere, a uplata završi na pogrešnom računu, banka platitelja bit će dužna u cijelosti nadoknaditi štetu i vratiti stanje računa na prijašnje.

S druge strane, ako korisnik primi upozorenje (crvenu ili žutu oznaku) o neusklađenosti podataka, ali odluči nastaviti s plaćanjem, sva daljnja odgovornost za eventualni gubitak preuzima sam korisnik.

Ovo će iziskivati i određena ažuriranja

Kako donosi PwC Legal, BaFin, Njemačko Savezno tijelo za financijski nadzor, objavilo je često postavljana pitanja oko ove teme, navodeći da će implementacija VoP rješenja zahtijevati opsežno testiranje i tehničko uvođenje, ali jednako tako i ažuriranje općih uvjeta i odredbi.

"VoP odgovori moraju se isporučiti unutar nekoliko sekundi, čak i u scenarijima velikog obujma kao što su skupna plaćanja. Procesi moraju biti osmišljeni kako bi se osigurao pouzdan i visokoučinkovit rad u svakom trenutku.

Zahtjevi u stvarnom vremenu postavljaju visoke zahtjeve na performanse sustava, posebno u kontekstu provjere sankcija, kao i drugih funkcionalnosti postojećih platnih i/ili osnovnih bankarskih sustava", navodi se.

Banke će morati poboljšati infrastrukturu

Ernst & Young ističe kako će usklađenost s novim regulatornim zahtjevima zahtijevati značajna ulaganja u tehničke i operativne nadogradnje za omogućavanje plaćanja u stvarnom vremenu.

"Banke i pružatelji platnih usluga moraju poboljšati infrastrukturu, implementirati sustave za otkrivanje prijevara i provjeru sankcija te dizajnirati korisnički prilagođena sučelja za instantna plaćanja", navodi se u izvješću EY-a.

SBS, globalna tvrtka za financijsku tehnologiju, naglašava da se VoP ističe kao jedan od tehnički najzahtjevnijih elemenata Uredbe o instant plaćanjima. Dodaju kako je VoP velik korak naprijed u sprječavanju prijevara, ali i da uvodi značajne operativne izazove za banke i fintech tvrtke.

SBS zaključuje kako VoP predstavlja prekretnicu za europski sustav plaćanja, jer će značajno povećati sigurnost i povjerenje korisnika u digitalne transakcije.

Zasad bez odgovora HNB-a

Pitali smo Hrvatsku narodnu banku jesu li banke već završile testiranje ovog sustava i ima li do sada zabilježenih problema u praksi u probnom periodu, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Europsko vijeće za plaćanja (EPC) objavilo je VoP Scheme Rulebook, dokument koji definira sve tehničke i operativne standarde potrebne za primjenu sustava. Ovaj pravilnik služi kao zajednički okvir za sve pružatelje platnih usluga u EU.

Zemlje Europske unije koje ne koriste euro dobit će dodatno vrijeme do 9. srpnja 2027. za implementaciju ove usluge.