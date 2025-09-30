Za koji sat nestaje struje u dijelu Splita, Kaštela, Hvara i Dalmatinske zagore, nemojte da vas iznenadi

HEP je izvijestio da će tijekom utorka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
UTORAK, 30.9.
Mjesto: Split
Ulica: Slobode 32, 34 i 36
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Lukšić
Ulica: Stupi, Šet. braće Butir, Dr. Bonaventure Burića, Obrov, Sv. Roka, Jerolima i Nikole Vitturija, Brce, Dr. Josipa Omašića, Murtinica, Primoštenska, Stepinčeva, Dr. Franje Tuđmana 447-509 i 652-744, Sibovica 1-6
Očekivano trajanje:
07:30 - 10:00
Mjesto: Split
Ulica: Table 27, 29 i 33
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Grad Hvar
Ulica: Grad Hvar
Očekivano trajanje:
11:00 - 13:00
Mjesto: Vrgorac
Ulica: dio Ulice Tina Ujevića, dio Vukovarske ulice, dio Domobranske ulice, dio Zagrebačke ulice, dio ulice Put Plana, dio ulice Šetalište Mate Raosa, cijela Ulica hrvatskih iseljenika
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:30