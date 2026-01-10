Z1 televizija ukinula Bujicu

Televizija Z1 objavila je kako se, nakon višegodišnje suradnje, emisija Bujica više neće emitirati u programu te televizije. Kako je navedeno u službenom priopćenju, odluka je donesena zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, pravnih pritisaka i ograničenja u pristupu javnim natječajima, što je dodatno otežalo poslovanje televizije i onemogućilo nastavak projekta.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani gledatelji, ovim putem obavještavamo vas da se, nakon višegodišnje suradnje, emitiranje televizijske emisije Bujica službeno obustavlja na Z1 televiziji.

Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije.

Uz to, Z1 televiziji je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije.

Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali.

Posebnu zahvalu upućujemo cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u ovaj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice želimo poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama", poručuju.