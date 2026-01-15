X uvodi zabranu: Grok više neće stvarati seksualizirane deepfakeove stvarnih osoba u zemljama gdje je to ilegalno

Elon Muskov AI model Grok više neće moći uređivati ​​fotografije stvarnih ljudi kako bi ih prikazivao u otkrivajućoj odjeći u jurisdikcijama gdje je to ilegalno, nakon raširene zabrinutosti zbog seksualiziranih AI deepfakeova. „Implementirali smo tehnološke mjere kako bismo spriječili da Grok račun dopušta uređivanje slika stvarnih ljudi u otkrivajućoj odjeći poput bikinija, piše BBC.

„Ovo ograničenje odnosi se na sve korisnike, uključujući pretplatnike koji plaćaju“, stoji u objavi na X-u, koji upravlja alatom Grok AI.

Promjena je objavljena nekoliko sati nakon što je glavni kalifornijski tužitelj rekao da država istražuje širenje seksualiziranih AI deepfakeova, uključujući i djecu, generiranih AI modelom.

„Sada geoblokiramo mogućnost svih korisnika da generiraju slike stvarnih ljudi u bikinijima, donjem rublju i sličnoj odjeći putem Grok računa i u Grok-u u X-u u onim jurisdikcijama gdje je to ilegalno“, rekao je X u izjavi u srijedu.

Također je ponovio da će samo plaćeni korisnici moći uređivati ​​slike koristeći Grok na svojoj platformi.

To će dodati dodatni sloj zaštite pomažući u osiguravanju da oni koji pokušaju zloupotrijebiti Grok za kršenje zakona ili X-ovih politika budu pozvani na odgovornost, prema izjavi.

S omogućenim postavkama NSFW (nije sigurno za rad), Grok bi trebao dopustiti „golotinju gornjeg dijela tijela imaginarnih odraslih ljudi (ne pravih)" u skladu s onim što se može vidjeti u filmovima s oznakom R, napisao je Musk online u srijedu.

"To je de facto standard u Americi. To će se razlikovati u drugim regijama, ovisno o zakonima od zemlje do zemlje", rekao je tehnološki multimilijarder.

Musk je ranije branio X, objavljujući da kritičari "samo žele potisnuti slobodu govora", zajedno s dvije slike britanskog premijera Sir Keira Starmera u bikiniju generirane umjetnom inteligencijom.

Posljednjih dana, čelnici diljem svijeta kritizirali su Grokovu značajku uređivanja slika.

Tijekom vikenda, Malezija i Indonezija postale su prve zemlje koje su zabranile Grok AI alat nakon što su korisnici rekli da su fotografije izmijenjene kako bi se stvorile eksplicitne slike bez pristanka.

Britanski regulator medija, Ofcom, rekao je u ponedjeljak da će istražiti je li X propustio poštovati britanski zakon u vezi sa seksualnim slikama.

Sir Keir upozorio je da bi X mogao izgubiti "pravo na samoregulaciju" usred reakcije na slike umjetne inteligencije, ali je kasnije tijekom tjedna rekao da pozdravlja izvješća da X poduzima mjere za rješavanje problema.

Neki britanski zastupnici također su napustili platformu društvenih medija X nakon negodovanja.

Glavni državni odvjetnik Kalifornije Rob Bonta rekao je u srijedu: "Ovaj materijal, koji prikazuje žene i djecu u golim i seksualno eksplicitnim situacijama, korišten je za uznemiravanje ljudi na internetu."

Istraživačica politika Riana Pfefferkorn rekla je da je iznenađena što je X-u trebalo toliko dugo da implementira nove Grok zaštitne mjere i što su značajke uređivanja trebale biti uklonjene čim je zlostavljanje započelo.

Ostaju pitanja o tome kako će X provoditi svoje nove politike, poput toga kako će AI model znati je li slika stvarna osoba i koje će radnje poduzeti kada korisnici prekrše pravila, rekla je Pfefferkorn.

Musk također nije predstavio tvrtku u ozbiljnom svjetlu, rekla je, dodajući da bi pomoglo kada bi prestao "raditi stvari poput ponovnog objavljivanja AI slike Keira Starmera u bikiniju".