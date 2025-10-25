Willy se pomalo prestrašio i samoga Sebe

Za sami kraj, odnosno za posljednju pjesma drugog albuma "Odrastanje", Čarobnjak Willy odabrao je nešto jako, teško i fenomenalno.

Pjesma "Kosa i oči (Dijete pakla)", nešto je čime Willy šokira. Progresivni rifovi i glazba Branimira Jonjića uz fantastičan tekst Luke Žužula zaokružuju ovu pjesmu koja ima puno toga za reći.

Aktualna globalna ratna tematika za koju Willy priželjkuje da što prije završi opisao je s ovom pjesmom i spotom.

Poslušajte i naježite se!