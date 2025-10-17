Wi-Fi vam je spor? Router maknite od jedne stvari u kući

Ako vam se čini da je vaš Wi-Fi sporiji nego inače, uzrok bi mogao biti upravo pored vašeg usmjerivača. Iako sporu brzinu često mogu uzrokovati vaš internetski pružatelj usluge ili zastarjeli paket, predmeti koji okružuju vaš usmjerivač također mogu utjecati na internetsku vezu.

Prema tehničkim stručnjacima, položaj usmjerivača može napraviti veliku razliku između glatkog online iskustva i stalnog učitavanja — bilo da gledate filmove, igrate igrice ili radite od kuće. Stručnjaci iz Audio Technice upozorili su da držanje uređaja poput Bluetooth zvučnika preblizu usmjerivaču može biti loša ideja, jer se Bluetooth i Wi-Fi signali mogu međusobno ometati, prenosi N1.

To je zato što Bluetooth uređaji i Wi-Fi usmjerivači koriste slične radiofrekvencije. Kada se više uređaja natječe za isti prostor signala, može doći do svojevrsne "gužve u prometu", što može usporiti vaš internet.

Što napraviti?

Na njihovoj stranici za podršku objašnjeno je:

"Mnogi Wi-Fi usmjerivači istovremeno prenose na više kanala, a ako se u blizini nalazi previše Wi-Fi signala koji zauzimaju veći dio spektra, vaši Bluetooth uređaji možda neće imati slobodnog spektra na koji bi mogli ‘preskočiti’.

"To je čest uzrok Bluetooth smetnji. Udaljavanje Bluetooth uređaja od Wi-Fi signala pomoći će u maksimiziranju performansi.”

Prije nego što promijenite pružatelja usluge ili platite brži internet, možete pokušati postaviti svoj usmjerivač na središnje, otvoreno mjesto u kući — po mogućnosti dalje od kuhinje ili debelih zidova koji bi mogli blokirati signal.

Zanimljivo je da ne uzrokuju smetnje samo Bluetooth uređaji. Mikrovalne pećnice također rade na sličnim frekvencijama i mogu utjecati na Wi-Fi performanse.

Kako biste postigli što veću brzinu interneta, najbolje je držati usmjerivač podalje i od Bluetooth uređaja i od mikrovalne pećnice.