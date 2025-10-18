WhatsApp uvodi ograničenja. U ovom slučaju nećete moći slati poruke

WhatsApp danas ima više od tri milijarde mjesečno aktivnih korisnika koji putem te platforme svakodnevno šalju i primaju brojne poruke. Dok su na početku korisnici mogli samo slati poruke drugim osobama, s vremenom je oblik komunikacije postao puno kompleksniji. Danas tako imamo grupe, zajednice, kanale te obavijesti poslovnih korisnika, ali i sve veći broj spam poruka, pa su mnogi korisnici bombardirani porukama koje ne stignu niti otvoriti, a kamoli pročitati, piše Zimo.

Iz WhatsAppa žele uvesti reda u takav način komunikacije, odnosno žele smanjiti slanje spam poruka, pa namjeravaju uvesti ograničenje za broj poruka koje se šalju putem te platforme. To ograničenje neće se odnositi na sve korisnike, već samo na one koje šalju poruke na koje nitko ne odgovara. Dakle, i dalje biste trebali bez straha od ograničenja komunicirati s prijateljima privatno ili u grupama, no ako samo vi šaljete poruke, a na njih nitko ne odgovara, to bi moglo biti problematično. WhatsApp će brojiti svaku takvu poruku koju pošaljete, a na koju ne dobijete odgovor i kada dođete do određenog broja takvih poruka, nastupit će ograničenje, odnosno više ih nećete moći slati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako ne bi bilo iznenađenja, WA će, prije nego što dođe do ograničenja, korisnike obavijestiti da se bliže tom mjesečnom limitu, a ako oni ignoriraju to upozorenje i nastave sa slanjem poruka, doći će do blokade i više uopće neće moći slati poruke do kraja mjeseca. Uvođenjem tog ograničenja u WhatsAppu se nadaju kako će smanjiti količinu spam poruka, a koliko će u tome uspjeti, trebala bi pokazati prva testiranja, s kojima će započeti tijekom sljedećih tjedana na više tržišta.

O kojem će broju poslanih poruka biti riječ, trenutačno nije poznato ni ljudima u WhatsAppu te će tijekom testnog razdoblja isprobati više različitih ograničenja poslanih poruka te bi tek nakon toga trebali donijeti konkretnu odluku.

Iz WhatsAppa su za TechCrunch komentirali kako prosječni korisnici ne bi trebali doseći ograničenje za slanje poruka te da ograničenje neće utjecati na njihovo iskustvo korištenja, već da su im na radaru prvenstveno korisnici i kompanije koje šalju neželjene poruke.